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Estudante de medicina é preso após atropelar e arrastar motoboy em Maringá (PR)

Vítima sofreu traumatismo craniano e precisou ser reanimada no local; condutor do carro recusou o teste do bafômetro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um estudante de medicina foi preso na noite de domingo (23) após bater na traseira de uma motocicleta, atropelar e arrastar o condutor por cerca de 60 metros em Maringá, no Noroeste do Paraná. A vítima, de 38 anos, que trabalha como motoboy, sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano, e está internado em estado gravíssimo. O motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e tentou fugir do local do acidente.

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A colisão ocorreu no fim da noite na Rua Men de Sá, na Vila Bosque. O motoboy havia acabado de concluir uma entrega e se deslocava para outro serviço quando foi atingido pelo veículo. Com o impacto da batida, o entregador caiu e ficou inconsciente. Em vez de prestar socorro, o estudante de medicina continuou dirigindo, arrastando a motocicleta, que ficou enroscada no carro, por mais 600 metros.


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Estudante de medicina é preso após atropelar e arrastar motoboy em Maringá (PR)
AutorFoto: Reprodução

A fuga só foi interrompida porque outro motociclista que passava pela região presenciou a cena, perseguiu o veículo e conseguiu interceptar o motorista. A testemunha obrigou o estudante a retornar ao local do acidente, onde foi contido por populares até a chegada das autoridades policiais.

Enquanto o suspeito era interceptado, um morador de um prédio em frente ao local do acidente ouviu o barulho da batida, desceu à rua e iniciou as manobras de reanimação na vítima, que estava inconsciente. Pouco tempo depois, as equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram para assumir o resgate. Após cerca de 20 minutos de atendimento de emergência, o motociclista voltou a respirar e foi encaminhado à Santa Casa de Maringá.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar. Diante da recusa em realizar o teste do bafômetro e dos sinais visíveis de embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao estudante de medicina. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá, que ficará responsável pelas investigações do caso.

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Com informações do GMC Online e Banda B

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