Estudante de Direito da UFPR morre em ambulância após carro bater contra poste

O estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Lucas Eduardo Farias Eugenio, de 26 anos, morreu na madrugada de domingo (20) após um grave acidente de trânsito no bairro Abranches, em Curitiba. O veículo em que o jovem estava ao lado de três amigos colidiu violentamente contra um poste na Rua Mateus Leme.

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Acionado por volta da 1h30, o Corpo de Bombeiros relatou que, na chegada ao local, todos os quatro ocupantes já estavam do lado de fora do automóvel. Lucas foi socorrido ainda consciente pelas equipes de resgate, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após ser alocado no interior da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe médica de suporte avançado interveio e realizou manobras de reanimação por cerca de uma hora, no entanto, o universitário não resistiu.

Os outros três jovens que estavam no carro também precisaram de atendimento no local. Durante a triagem das equipes de emergência, dois passageiros foram classificados com ferimentos graves e encaminhados para observação, enquanto a terceira vítima sofreu apenas escoriações leves.

A morte precoce de Lucas, que além dos estudos atuava como estagiário na área jurídica, gerou grande comoção nas redes sociais, reunindo mensagens de luto e homenagens de dezenas de amigos e familiares. O velório e a cerimônia de despedida do estudante estão marcados para esta segunda-feira (21), no Crematório Berti, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Com informações da Banda B