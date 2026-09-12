Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
FEMINICÍDIO

Estudante de 21 anos morta com mais de 30 facadas em Londrina é identificada

Thaíssa Gabriely Oliveira Marques era aluna de Nutrição e foi morta a facadas enquanto trabalhava

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Estudante de 21 anos morta com mais de 30 facadas em Londrina é identificada
Autor A jovem era aluna do curso de Nutrição - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Londrina e o Centro Universitário Filadélfia (UniFil) emitiram notas oficiais de pesar lamentando o assassinato da estudante Thaíssa Gabriely Oliveira Marques, de 21 anos. A jovem, que era aluna do curso de Nutrição, foi vítima de feminicídio na tarde de sexta-feira (11).

📰 LEIA MAIS: Jovem de 21 anos é assassinada ao reagir a tentativa de estupro em Londrina; suspeito foi preso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo os levantamentos preliminares, o homem observou a vítima antes de abordá-la. A suspeita é de que ele tenha arrastado a jovem para dentro do imóvel sob a ameaça de uma faca, com o intuito de cometer violência sexual. Thaíssa teria reagido à abordagem e entrado em luta corporal com o agressor. Durante a tentativa de defesa, ela foi atingida por mais de 30 golpes de faca e morreu no local.

O autor confesso do crime também se feriu durante a briga. Ele foi detido, encaminhado à Santa Casa de Londrina para receber atendimento médico e, logo após receber alta, foi levado à delegacia. Ele permanece preso e à disposição da Justiça para o andamento das investigações.

A Prefeitura de Londrina emitiu uma nota oficial lamentando a morte da jovem, classificando o caso como feminicídio. No comunicado, o Executivo municipal prestou solidariedade à família da vítima e reforçou o compromisso com as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Estudante de 21 anos morta com mais de 30 facadas em Londrina é identificada
AutorFoto: Reprodução/Instagram

Aluna do Centro Universitário Filadélfia (UniFil), Thaíssa será velada na capela da Acesf, na Avenida JK, e sepultada no Cemitério Padre Anchieta.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Estudante de 21 anos morta com mais de 30 facadas em Londrina é identificada
AutorFoto: Reprodução/Instagram


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESTUDANTES feminicidio Londrina NOTÍCIAS violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV