Estudante de 21 anos morta com mais de 30 facadas em Londrina é identificada

A Prefeitura de Londrina e o Centro Universitário Filadélfia (UniFil) emitiram notas oficiais de pesar lamentando o assassinato da estudante Thaíssa Gabriely Oliveira Marques, de 21 anos. A jovem, que era aluna do curso de Nutrição, foi vítima de feminicídio na tarde de sexta-feira (11).

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Segundo os levantamentos preliminares, o homem observou a vítima antes de abordá-la. A suspeita é de que ele tenha arrastado a jovem para dentro do imóvel sob a ameaça de uma faca, com o intuito de cometer violência sexual. Thaíssa teria reagido à abordagem e entrado em luta corporal com o agressor. Durante a tentativa de defesa, ela foi atingida por mais de 30 golpes de faca e morreu no local.

O autor confesso do crime também se feriu durante a briga. Ele foi detido, encaminhado à Santa Casa de Londrina para receber atendimento médico e, logo após receber alta, foi levado à delegacia. Ele permanece preso e à disposição da Justiça para o andamento das investigações.

A Prefeitura de Londrina emitiu uma nota oficial lamentando a morte da jovem, classificando o caso como feminicídio. No comunicado, o Executivo municipal prestou solidariedade à família da vítima e reforçou o compromisso com as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade.

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Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Aluna do Centro Universitário Filadélfia (UniFil), Thaíssa será velada na capela da Acesf, na Avenida JK, e sepultada no Cemitério Padre Anchieta.





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