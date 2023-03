Estudante de 19 anos morre vítima de acidente entre moto e caminhão

Da Redação

Carolyne da Luz Santos, de 19 anos, morreu no hospital

Na manhã desta quinta-feira (23), Carolyne da Luz Santos, de 19 anos, vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão, morreu no hospital.

O acidente foi registrado na PR-423, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A estudante pilotava a motocicleta e colidiu contra o caminhão, na última terça-feira (21).

A garupa da moto, de 27 anos, foi socorrida em estado grave e segue internada na UTI do Hospital do Rocio, em Campo Largo.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado nas próximas horas.

COMOÇÃO

A morte de Carolyne causou uma grande comoção nas redes sociais, nesta quinta-feira. “Preciosa aos olhos do nosso Senhor, está descansando nos braços do Pai, por aqui fica um vazio enorme. A saudade que dói a cada lembrança, lembranças da menina maravilhosa que você foi. Obrigado por ter sido minha amiga, descanse em paz princesa, aqui fica sua família e nós amigos que vamos lembrar de você com muito amor e carinho pois você era assim, toda feita de amor e um coração enorme!”, escreveu um amigo em uma publicação.

Com informações da ricmais

