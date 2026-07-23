Estudante da UFSC desaparecida é encontrada com vida pela polícia na BR-376

Mayara Kemmer Klaus, de 19 anos, viajava sozinha no carro da família e foi acolhida por um tio após receber atendimento médico

A estudante de Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Mayara Kemmer Klaus, de 19 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (19), foi localizada com vida na tarde de quarta-feira (22).

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Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a jovem foi encontrada dirigindo o carro da família, um Nissan Kicks, nas proximidades do quilômetro 529 da BR-376. Após receber atendimento médico, ela prestou depoimento e foi entregue aos cuidados de um tio materno, com autorização dos pais. A corporação descartou qualquer indício de crime, violência ou participação de terceiros no caso.

O desaparecimento teve início quando Mayara, que havia comprado uma passagem de ônibus para viajar de Joinville (SC) a Londrina (PR) no dia 20 de julho, decidiu não embarcar devido a uma grave crise de saúde mental. Em seu relato à polícia, a estudante explicou que pegou o veículo dos pais e dirigiu sozinha até a região do Castelo dos Bugres, em Santa Catarina, com a intenção de tirar a própria vida. Durante todo o trajeto, ela manteve o celular desligado e em modo avião, isolando-se completamente e sem sofrer qualquer tipo de ameaça ou chantagem presencial ou virtual.

Após desistir da ideia, Mayara decidiu retornar para a família, momento em que foi interceptada pelas autoridades na rodovia paranaense. Nos últimos dias, o sumiço da jovem mobilizou forças de segurança, que rastrearam imagens de câmeras e sinais de celular.

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Os registros mostraram que ela fez um caminho incomum, passando por estradas secundárias na região da Lapa e emitindo um último sinal telefônico em Piraquara, ambas cidades na Região Metropolitana de Curitiba. Com a resolução do caso e a jovem em segurança, o veículo da família permanece no pátio da unidade policial aguardando os trâmites legais para devolução aos proprietários.

