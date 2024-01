Estreia do Cinema na Praça 2024 em Arapoti reúne cerca de 400 pessoas

Com um público de aproximadamente 400 pessoas, a população de Arapoti, nos Campos Gerais, lotou o primeiro dia de exibição gratuita de filmes do programa Cinema na Praça de 2024 na noite desta quinta-feira (4). O público presente no Parque do Papai Noel, formado majoritariamente por famílias com crianças, pôde assistir a animação infantil “Patrulha Canina – o Filme” e a cinebiografia nacional “Dois Filhos de Francisco”.

Segundo o coordenador do Cinema na Praça, Rogério Luís Tonetti, o programa do Governo do Estado, que começou em 2019, tem com o objetivo democratizar o acesso da população paranaense ao cinema. “O cinema é focado em levar cultura e entretenimento aos municípios com menos de 30 mil habitantes”, afirmou.

A expectativa para a nova temporada, de acordo com Tonetti, é a melhor possível. “Já tivemos quatro fases anteriores desse projeto e sempre foi um sucesso nos municípios, por isso estamos repetindo as sessões. Estamos em uma época de sol, com tempo bom, então as pessoas de todas as idades, das crianças aos mais idosos, vão poder curtir um entretenimento de alta qualidade com conforto”, acrescentou.

O prefeito de Arapoti, Irani José Barros, que acompanhou a exibição, disse que o município foi parceiro do programa por entender a relevância de promover atividades culturais locais. “Trouxemos essa ação para nosso município visando dar à população acesso a uma forma diferente de entretenimento”, complementou.

PRÓXIMAS PARADAS:

Nesta sexta-feira (5), a iniciativa itinerante segue para Piraí do Sul, e no sábado (6) estaciona em Carambeí, também nos Campos Gerais, em uma agenda que se estenderá por 38 municípios paranaenses até o dia 20 de fevereiro. Em todas as cidades, a programação segue o mesmo roteiro, com início do primeiro filme às 19h e o segundo às 21h. Em Piraí do Sul, a exibição acontecerá na Praça José Evais, na região central da cidade, em frente à Igreja São José Operário.

Confira as próximas agendas do Cinema na Praça:

5 de janeiro

Piraí do Sul

Praça José Evais - Av. Bernardo Barbosa Mileo, 32

6 de janeiro

Carambeí

Praça Cívica - Avenida do Ouro, 367

8 de janeiro

Imbaú

Estacionamento da Igreja Matriz - Avenida Ivo Jangada, 20

9 de janeiro

Grandes Rios

Rotatória Principal - Avenida das Flores, 14

10 de janeiro

Rio Branco do Ivaí

Em frente à Prefeitura - Rodovia Ary Borba Carneiro, 49-157

11 de janeiro

Ariranha do Ivaí

Em frente ao CMEI Pingo de Gente, na Rua Vanderlei José Viana, 51

12 de janeiro

Pitanga

Ao lado da Paróquia Sant'Ana - Rua Sete de Setembro, 180

13 de janeiro

Santa Maria do Oeste

Ao lado do Ginásio Poliesportivo de Santa Maria do Oeste - Rua Arthur D. Guimarães, s/nº

14 de janeiro

Turvo

Parque Ambiental de Turvo - Avenida Nossa Senhora Aparecida, 12

16 de janeiro

Guarapuava (distrito de Entre Rios)

Praça Nova Esperança – Colônia Vitória - Rua Minas Gerais, s/nº

17 de janeiro

Campina do Simão

Em frente à Prefeitura Municipal - Rua João Ferreira Neves, 200

18 de janeiro

Cantagalo

Estacionamento da Paróquia Imaculada Conceição - Av. Epaminondas Fritz, s/nº

19 de janeiro

Virmond

Praça Municipal, esquina da Rua Duque de Caxias com Av. XV de Novembro

20 de janeiro

Porto Barreiro

Ao lado da Prefeitura - Rua das Grevilhas, s/nº

21 de janeiro

Laranjeiras do Sul

Praça José Nogueira do Amaral, na Rua Marechal Cândido Rondon, s/nº

23 de janeiro

Rio Bonito do Iguaçu

Em frente à Câmara Municipal - Rua XV de Novembro, 1247

24 de janeiro

Chopinzinho

Ginásio de Esportes São Genaro - Rua Sete de Setembro, 3599

26 de janeiro

Honório Serpa

Praça Central - Av. XVI de Novembro, 799.

27 de janeiro

Coronel Domingos Soares

Praça Pompílio Vaz - Av. Araucária, 3120

28 de janeiro

Mangueirinha

Centro de Eventos Darci Gubert - Rua Barão do Rio Branco, 530

30 de janeiro

Reserva do Iguaçu

Ginásio de Esportes João Luiz Nunes Félix - Rua Quinze de Novembro, 105

31 de janeiro

Pinhão

Praça Darci Brolini - esquina da Rua Sete de Setembro com Rua Frei Corbiniano

1.º de fevereiro

Bituruna

Praça Romualdo Benassi - Avenida Dr. Oscar Geyer, 135

2 de fevereiro

Porto Vitória

Escola Municipal Reynaldo Frederico Gaebler - Rua Osvaldo Gomes da Silva, 703

3 de fevereiro

Cruz Machado

Praça Papa Pio XII - Av. Presidente Getúlio Vargas, 45

4 de fevereiro

Paula Freitas

Centro Comunitário de Paula Freitas - Rua João Maria Bueno, 31

6 de fevereiro

Paulo Frontin

Ginásio Municipal Francisco Gawloski - Rua Vinte e Dois de Janeiro, 165

7 de fevereiro

Rio Azul

Praça dos Rodoviários - Rua Getúlio Vargas, 31

8 de fevereiro

Inácio Martins

Praça Central - Rua Sete de Setembro, 400

9 de fevereiro

Rebouças

Praça dos Ferroviários - Rua Antônio Franco Sobrinho, 166

13 de fevereiro

São João do Triunfo

Ao lado da Igreja Matriz - Rua Demétrio Hauage, 59

14 de fevereiro

Fernandes Pinheiro

Praça Doutor Manoel Pedro Correia Lima, Av. Ivo Leão, 360

15 de fevereiro

Teixeira Soares

Praça Ovídio Ismael Gubert - Rua XV de Novembro, 43

16 de fevereiro

Guamiranga

Em frente à Câmara Municipal - Rua José Machado do Nascimento, 56

17 de fevereiro

Ivaí

Praça Miguel Calmon - Rua Cândido de Abreu, 252

18 de fevereiro

Ipiranga

Praça Central - Rua João Ribeiro da Fonseca, 213

20 de fevereiro

Coronel Vivida

Praça Angelo Mezzomo - Rua Marechal Deodoro, 163.

