Estrangeiro que não fala português é agredido durante assalto em Curitiba

Um jovem estrangeiro de 26 anos, de origem árabe, foi violentamente agredido durante um assalto na região central de Curitiba neste domingo (3). O crime ocorreu nas imediações da Praça Osório e, de acordo com as autoridades, a violência foi agravada pela barreira do idioma, uma vez que a vítima não fala português e não compreendeu as exigências feitas pelos criminosos durante a abordagem.

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Os suspeitos se aproximaram do rapaz com a intenção de roubar o seu aparelho celular. Diante da confusão e da incapacidade de entender o anúncio do assalto, o estrangeiro foi espancado e sofreu diversas contusões, com ferimentos concentrados principalmente no rosto, na cabeça e nas pernas. Após as agressões, os criminosos fugiram em direção à Rua Visconde do Rio Branco levando um iPhone da vítima.

Mesmo machucado, o homem conseguiu caminhar até uma base da Guarda Municipal instalada na própria Praça Osório para pedir ajuda. Os agentes que estavam de plantão relataram dificuldades iniciais para entender o ocorrido devido à língua nativa do rapaz. A comunicação só foi possível após os guardas adotarem o inglês para colher as informações básicas sobre o crime e acionar o resgate.

Uma equipe do Siate foi chamada ao local e prestou os primeiros atendimentos pré-hospitalares ainda na base de segurança. Na sequência, devido à gravidade das lesões, o jovem foi encaminhado ao Hospital Cajuru para passar por uma avaliação médica detalhada. A Guarda Municipal realizou patrulhamentos pela região, mas os suspeitos não foram localizados até o momento.

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