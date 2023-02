Estradas no Paraná: veja como está situação da BR-277 e BR-376

Da Redação

Trânsito na BR-376 neste sábado (18)

Por causa do feriado de Carnaval a BR-277 registra fila de cerca de 4 quilômetros neste sábado (18) na região de Morretes, no litoral do Paraná, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

No trecho do quilômetro 42 há um desvio operacional que deixa o trânsito mais lento. O local está funcionando em meia pista. A fila é registrada no sentido litoral até o quilômetro 42. No começo da tarde, a fila chegou a 13 km.

Na BR-376 não há registro de filas sentido Santa Catarina, porém, veículos trafegam lentamente. A pista no trecho do km 669 funciona em meia pista por causa das obras. No sentido Curitiba o tráfego ocorre normalmente, conforme a DER.

Veja, abaixo, as últimas atualizações de filas nas duas rodovias.

BR-277 | Atualização 17h40

Interdição parcial no km 42 (Morretes).Sentido litoral: 4 kmSentido Curitiba: sem registro de fila

BR-376 | Atualização 17h40

Interdição parcial no km 669 (Guaratuba)Sentido Santa Catarina: sem fila, mas há lentidão (do Km 637 ao Km 666)Sentido Curitiba: sem fila

Restrições na BR-277

Em fevereiro, aos finais de semana e no feriado de carnaval, a BR-277 tem restrições de tráfego de caminhões e veículos pesados, de acordo com o Governo do Estado.

Confira:

Dia 18/02 (sábado): Das 6h às 18h, no sentido litoral

Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido capital

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido capital

Restrições na BR-376

A rodovia também tem mudanças durante as datas. Veja:

Dia 18/02 (sábado): Das 6h às 18h, sentido Santa Catarina

Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, sentido Paraná

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, sentido Paraná

Com informações: g1

