‘Estrada para a Saúde’ supera a marca de 400 atendimentos

Na edição desta quinta-feira (06) do programa Estrada para a Saúde, da CCR RodoNorte e Instituto CCR, a iniciativa que disponibiliza atendimentos básicos de saúde de forma gratuita para caminhoneiros ultrapassou a marca de 400 profissionais atendidos só em 2021. Para este ano, inclusive, a grande novidade do programa é a sua realização semanal no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC) da Colônia Witmarsum, trecho entre Ponta Grossa e Curitiba da BR 376 – km 548.

“É uma marca importante e que representa o desejo dos caminhoneiros em buscarem um atendimento nesta área, este cuidado com a saúde. Não temos dúvidas que, na medida em que mais pessoas conheçam o programa e passem pelo CAC, o Estrada para Saúde vai atender cada vez mais caminhoneiros”, ressalta Josy Tibério, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da CCR RodoNorte; neste ano, 419 caminhoneiros já foram atendidos pelo programa.

No ‘Estrada para a Saúde’, os caminhoneiros têm à disposição atendimentos como a aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), além de orientações das equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH); juntamente com estes serviços, a CCR RodoNorte e Instituto CCR disponibilizam, também de graça, o corte de cabelo. O programa é realizado toda quinta-feira, das 9h às 17 horas, sempre no CAC de Witmarsum.

O ‘Estrada para a Saúde’ é realizado há 22 anos e já atendeu mais de 30 mil profissionais do volante que passaram pelas rodovias do Paraná; anteriormente, o programa era realizado de forma itinerante, com ações nos postos de combustíveis localizados nos segmentos cuidados pela companhia.

Apoio aos caminhoneiros

O atendimento para os profissionais do volante no ‘Estrada para a Saúde’ é uma das diversas ações da concessionária com foco nos caminhoneiros, fundamentais para o transporte dos produtos essenciais para a mesa dos paranaenses. No ano passado, a CCR RodoNorte montou pontos de apoio nas balanças de São Luiz do Purunã (BR 277) e Mauá da Serra (BR 376) para oferecer serviços mecânicos e de saúde, além de entregar kits de higiene e alimentação, no início da pandemia.

Nas cidades de Ponta Grossa e Campo Largo, a CCR RodoNorte também fez, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a entrega de máscaras para profissionais que atuam em pontos comerciais que estão nas margens da rodovia. Desde novembro do ano passado, a concessionária mantém, diariamente, uma viatura específica para atendimento mecânico a estes motoristas: é o Veículo de Apoio ao Caminhoneiro (VAC), equipe para realizar reparos básicos em caminhões que apresentem problemas.