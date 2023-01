Estrada da Graciosa já foi limpa, mas continua bloqueada; entenda

Da Redação

A rodovia já estava operando com tráfego controlado, desde o final de novembro

O trecho da Estrada da Graciosa que sofreu com um novo deslizamento, devido as fortes chuvas, na madrugada desta quarta-feira (04), já foi limpo. As pedras e terras que caíram na pista já foram retiradas.

No entanto, o quilômetro 11 da PR-410 continua totalmente interditado e, conforme informações, só será liberado caso o tempo se estabilize, sem registrar chuvas na região. A rodovia já estava operando com tráfego controlado, desde o final de novembro.

No fim da tarde desta quarta-feira (04), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar, informou que a liberação da rodovia também dependerá da avaliação de engenheiros do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR).

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) prevê chuvas na região de Morretes até o próximo domingo (08), e o sol só deve aparecer mais forte e firme na segunda-feira (09). Mesmo com essa mudança climática prevista, ainda será avaliado a estabilidade do solo, para uma possível liberação.





Fonte: Informações RicMais.

