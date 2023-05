Estrada da Graciosa é interditada após chuvas intensas

Siga o TNOnline no Google News

Após as fortes chuvas registras nos últimos dias na Estrada da Graciosa, no Litoral paranaense, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) decidiu interditar preventivamente a rodovia nesta quarta-feira (31).

O fechamento da PR-410 aconteceu por volta das 10 horas desta quarta (31) e, até o momento, a previsão de reabertura é nesta quinta-feira (1º), às 9 horas.

O trecho em questão conta com obras de recuperação de talude em aproximadamente quatro quilômetros, após deslizamentos de terra em meses anteriores. Com as chuvas recentes, novos danos foram localizados, podendo colocar em risco os usuários.

A decisão tomada pelo DER-PR tem como base análises geotécnicas e pluviométricas. No local, foi registrado o acúmulo de 90 mm de chuva apenas nos últimos três dias. A Estrada segue sendo monitorada.

