Estoques de sangue tipo O estão baixos; Hemepar reforça necessidade de doações

O tipo O- é o mais utilizado, pois possui características que possibilitam ser aceito por qualquer pessoa independente do seu tipo de sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) alerta para a necessidade de aumentar os estoques do tipo O negativo (O-) e também o O positivo (O+) em todo o Paraná. As estações mais frias, assim como as férias escolares, reduzem o número de doadores e influenciam nas coletas.

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O sangue do tipo O Rh negativo (O-) é o mais utilizado, pois possui características que possibilitam ser aceito por qualquer pessoa independente do seu tipo de sangue. Ele também é a melhor alternativa em casos de emergência, quando o paciente precisa de sangue e não há tempo de fazer a tipagem. O O+ é o mais comum na população brasileira e sempre necessário.

Cada doação gera, em média, de 450 ml a 470 ml de sangue e cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado). Uma doação pode salvar, no mínimo, quatro vidas.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o sistema funciona em forma de rede, sempre auxiliando onde a situação pode ficar crítica em qualquer lugar do Paraná, mas alerta sobre a importância de manter estoques regulados em todo o Estado. A doação ajuda a garantir que não vai faltar sangue mesmo em casos de emergência”, afirma.

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ESSENCIAL - A doação de sangue é essencial para garantir o atendimento de cirurgias, tratamentos oncológicos e uma infinidade de procedimentos que precisam de transfusão. O sangue captado na Hemorrede é utilizado para atender a demanda de 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná.

Em 2025, a rede do Hemepar registrou 214.377 doações, numa média de mais de 17.864 doações por mês, 703 por dia. Neste ano, entre os meses de janeiro a até o dia 21 de julho, foram registradas 121.235 doações, número 1,7% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 119.191 doações.

As doações podem ser feitas nas 23 unidades da Hemorrede Paranaense, que atendem mais de 380 hospitais de todo o Estado. É possível fazer o agendamento no site do Hemepar, que evita filas e espera. Clique AQUI para fazer o agendamento.

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QUEM PODE DOAR - Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal. Homens podem doar a cada dois meses e, no máximo, quatro vezes ao ano. Mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.

O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação). Para doar sangue é obrigatório apresentar documento oficial com foto, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, número do RG e/ou CPF.