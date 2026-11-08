Estatal paraguaia sócia de Itaipu aciona Justiça para recuperar R$ 1 bi retido no Ueno Bank

Companhia que representa o país vizinho na gestão da usina de Itaipu pediu medidas cautelares para garantir a recuperação de 163,8 milhões de dólares

A Ande (Administración Nacional de Electricidad), estatal paraguaia de energia elétrica, acionou o Ministério Público do país para tentar recuperar cerca de R$ 1 bilhão retidos no Ueno Bank. A instituição financeira digital enfrenta um colapso que gerou uma crise política e econômica no país vizinho. Em comunicado divulgado na noite de sábado (7), a companhia informou o início dos procedimentos legais para reaver os fundos, que somam 163,8 milhões de dólares e 115,2 bilhões de guaranis paraguaios.

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Para tentar recuperar o montante, a estatal apresentou uma queixa-crime contra executivos, funcionários do banco e quaisquer outros indivíduos que possam ser considerados responsáveis pela derrocada financeira do Ueno. A Ande solicitou aos promotores paraguaios a adoção de medidas cautelares para bloquear, resguardar e garantir a recuperação dos recursos institucionais comprometidos. A empresa também se colocou à disposição das autoridades para fornecer todos os antecedentes, documentos e informações necessários para o avanço das investigações.

Apesar da quantia milionária retida, a companhia garantiu em nota que o bloqueio e a crise envolvendo o banco digital não trazem impactos para a continuidade de suas atividades. A Ande é a principal responsável pela geração, transmissão e distribuição de eletricidade no Paraguai, além de atuar como a representante oficial do país na gestão compartilhada da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em parceria com o governo brasileiro.





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COMUNICADO DE PRENSA La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentó en la víspera, viernes 6 de noviembre, una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de UENO BANK S.A y demás personas que pudieran resultar responsables, 1/5 https://t.co/oeDjeSysJ5 — ANDE Página Oficial (@ANDEOficial) November 7, 2026







