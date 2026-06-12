Estão abertas as inscrições para o concurso Café Qualidade Paraná 2026

Produtores interessados em participar da 24ª edição do concurso Café Qualidade Paraná podem fazer a inscrição, gratuitamente até o dia 30 de setembro, em qualquer unidade municipal do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater). O certame é aberto a proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros que desenvolvem atividade cafeeira no Estado.

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Ao reconhecer e premiar os melhores cafés, a iniciativa busca estimular práticas que agreguem valor à produção, com foco em qualidade, sustentabilidade e maior rentabilidade da atividade.

O diretor-presidente do IDR-Paraná, Altair Sebastião Dorigo, destaca o papel estratégico do certame para a cafeicultura estadual, ao afirmar que é um instrumento de valorização do produtor e de posicionamento do Paraná no mercado de cafés especiais. “O concurso estimula a busca por qualidade e contribui para ampliar a renda no campo, com base em boas práticas e tecnologia”, afirma.

Cada participante pode inscrever apenas um lote, e deve optar por concorrer na categoria café natural – ou via seca, em que os grãos são secados inteiros – ou cereja descascado (via úmida), processo no qual a polpa é retirada antes da secagem.

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O lote é constituído por uma saca (60 kg) de café arábica beneficiado, com peneira 16 ou superior, umidade inferior a 11,5% e, no máximo, 12 defeitos.

A avaliação se dá em duas etapas. Na primeira, são avaliadas as características físicas (tamanho, cor e defeitos dos grãos) conforme a classificação brasileira. Os lotes aprovados seguem para a prova de xícara, conduzida por “q-graders” experientes que avaliam os atributos da bebida com base no protocolo da Specialty Coffee Association (SCA).

“Q-grader” é o profissional treinado e certificado internacionalmente para analisar aroma, sabor, corpo, acidez, doçura, equilíbrio, retrogosto e outras características da bebida. Ele utiliza protocolos oficiais e dá notas que determinam o padrão de qualidade de um lote de café.

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Os cinco primeiros colocados em cada categoria terão seus lotes adquiridos com base na cotação da B3 (Bolsa de Valores do Brasil) do dia anterior ao encerramento do concurso, acrescida de um ágio mínimo de 50%.

“O produtor que participa do concurso tem a oportunidade de conhecer em detalhes o grão que produz, obter reconhecimento do mercado, ampliar o relacionamento com outros produtores e técnicos que atuam no setor e, ainda, estabelecer parcerias e contatos com compradores e torrefações”, explica o gerente da Câmara Setorial do Café do Paraná, Walter Ferreira Lima.

O extensionista Cristovon Videira Ripol, coordenador da competição, destaca também sua função técnica. “Além de reconhecer os melhores cafés, o certame orienta o produtor sobre manejo, colheita e pós-colheita, elevando o padrão da produção. É uma ação que integra pesquisa, assistência técnica e mercado”, diz.

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Os vencedores serão anunciados em cerimônia oficial de premiação, prevista para o mês de novembro, em Curitiba. O regulamento completo está disponível na página www.cafequalidadeparana.com.br.