Estado vai manter diálogo aberto e franco com a Assembleia, diz Piana

Vice-governador do Paraná, Darci Piana

O vice-governador Darci Piana participou nesta quarta-feira (01) da solenidade de posse dos 54 deputados estaduais que assumiram mandatos na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Durante o evento, ele reforçou o compromisso do Governo do Estado em manter um diálogo aberto e contínuo com os parlamentares para o Paraná avançar em pautas de interesse da população.

“O nosso governo tem um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, assim como com o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, o que tem nos ajudado muito nas propostas que passam pela análise da casa, dando agilidade na tramitação dos projetos”, afirmou. “Agora, com novos deputados assumindo, esperamos continuar a ter um bom relacionamento ou até aprimorá-lo em benefício do Estado e da população. Para que isso aconteça, não faltará diálogo com os deputados por parte do Executivo”.

Darci Piana informou que o Governo do Estado deve encaminhar ao longo das próximas semanas projetos que buscam impulsionar ainda mais o desenvolvimento social e econômico do Paraná. “O Paraná precisa continuar crescendo, evoluindo e dando oportunidade de emprego para quem quer trabalhar. Vamos continuar investindo forte, principalmente na área de infraestrutura e em tecnologia, para que o nosso Estado seja o melhor do País”, concluiu.

Piana também agradeceu o apoio dado pelos parlamentares às principais pautas do Poder Executivo nos últimos quatro anos e citou exemplos de conquistas obtidas a partir do esforço conjunto, como as reformas administrativas, os financiamentos para novas obras públicas e projetos executados em parceria para viabilizar obras importantes nos municípios.

NOVA LEGISLATURA – Dos 54 parlamentares que compõe a Casa, 30 foram reeleitos. Com isso, a casa teve uma renovação de 44,5% nesta nova legislatura. Para o deputado estadual Hussein Bakri, que foi nomeado como líder do governo, as expectativas para a legislatura são positivas. “O governador Ratinho Junior é um homem democrático e pede que tratemos a todos os parlamentares, da situação ou oposição, com respeito. Nós vamos discutir, avaliar e trabalhar nos próximos quatro anos para possamos avançar nas pautas de interesse da população”, garantiu.

Segundo Bakri, os investimentos em grandes obras estruturantes, que foram uma tônica nos últimos quatro anos, serão ampliados. “O Paraná já está virando uma central logística do Brasil e precisamos fortalecer ainda mais esse modelo de gestão moderna e inovadora, mas principalmente com grande foco em infraestrutura”, finalizou o deputado.

A nova legislatura contará com uma bancada feminina composta por dez deputadas, o dobro da anterior e a maior da história do Paraná. “As mulheres hoje são mais de 50% da população do Paraná e a Alep precisa ter essa representação porque nós sabemos bem das necessidades delas”, afirmou a deputada Marcia Huçulak.

Além dela, integram o grupo as deputadas Ana Júlia, Luciana Rafagnin, Flávia Francischini, Maria Victoria, Cantora Mara Lima, Mabel Canto, Cristina Silvestri, Cloara Pinheiro e Marli Paulino.

PLURALIDADE – Aos 78 anos, o deputado estadual Tercílio Turini é o mais velho parlamentar a assumir um mandato na atual legislatura. Para ele, a pluralidade da composição da Assembleia é importante para que diferentes pontos de vista sejam discutidos, sem esquecer das pautas que beneficiam a população de modo geral.

“Temos aqui parlamentares de várias profissões, alguns mais experientes e outros jovens que estão começando na vida pública. Dentro do parlamento, podem existir diferenças, mas sempre tentamos ajudar o governo e, quando há diferenças, debatemos com o poder executivo através das secretarias ou com o próprio governador para chegar a um consenso em prol da população”, afirmou.

MESA DIRETORA – Após a solenidade de posse, os deputados estaduais elegeram os novos integrantes da Mesa Diretora da Alep via votação nominal. A chapa única “Parlamento Forte”, encabeçada por Ademar Traiano, foi eleita por unanimidade com votos da situação e da oposição para os próximos dois anos.

Mesa Diretora eleita para o biênio 2023-2024:

Presidente: Ademar Traiano

1º vice-presidente: Marcel Micheletto

2º vice-presidente: Ney Leprevost

3ª vice-presidente: Cristina Silvestri

1º secretário: Alexandre Curi

2ª secretária: Maria Victória

3º secretário: Goura

4º secretário: Alexandre Amaro

5º secretario: Dr. Antenor

Confira a lista completa dos 54 deputados estaduais do Paraná:

Adão Litro

Ademar Traiano (reeleito)

Alexandre Amaro (reeleito)

Alexandre Curi (reeleito)

Alisson Wandscheer

Ana Júlia

Anibelli Neto (reeleito)

Arilson Chiorato (reeleito)

Artagão Júnior (reeleito)

Batatinha

Cantora Mara Lima (reeleita)

Cloara Pinheiro

Cobra Repórter (reeleito)

Cristina Silvestri (reeleita)

Delegado Jacovós (reeleito)

Denian Couto

Do Carmo

Dr. Antenor

Douglas Fabrício (reeleito)

Evandro Araújo (reeleito)

Fabio Oliveira

Flávia Francischini

Gilson de Souza (reeleito)

Gilberto Ribeiro (reeleito)

Goura (reeleito)

Gugu Bueno

Luciana Rafagnin (reeleita)

Luis Corti

Luiz Claudio Romanelli (reeleito)

Luiz Fernando Guerra Filho (reeleito)

Hussein Bakri

Mabel Canto (reeleita)

Marcel Micheletto (reeleito)

Marcelo Rangel

Marcia Huçulak

Marcio Nunes (reeleito)

Marcio Pacheco (reeleito)

Maria Victoria (reeleita)

Marli Paulino

Mauro Moraes (reeleito)

Matheus Vermelho

Moacyr Fadel

Ney Leprevost

Paulo Gomes

Professor Lemos (reeleito)

Renato Freitas

Requião Filho (reeleito)

Ricardo Arruda (reeleito)

Samuel Dantas

Soldado Adriano José (reeleito)

Tiago Amaral (reeleito)

Tercílio Turini (reeleito)

Tito Barichello

Thiago Bührer

PRESENÇAS

A cerimônia contou com a presença do prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel; do procurador-geral de Justiça Gilberto Giacoia; do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Wellington Coimbra; do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), José Laurindo de Souza Netto; do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Fernando Guimarães; e da primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa.

