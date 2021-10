Da Redação

Estado vai à Brasília discutir manutenção das UTI’s Covid

Representantes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) se reuniram nesta segunda-feira (18) com o Ministério da Saúde, em Brasília, para debater o cenário pós-Covid. O principal assunto em pauta foi a manutenção e destino de 600 leitos de UTI habilitados no Paraná ao longo da pandemia. O objetivo da Saúde é manter essas vagas ativas mesmo com a queda no número de internações por Covid-19, realocando a estrutura para o tratamento de outras doenças nos hospitais. Para isso, o Estado solicitou uma contrapartida do Governo Federal dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, a ida da comitiva à capital federal traça um novo cenário para a Saúde, mudando o foco da estrutura hospitalar, hoje voltada para os casos da Covid-19. “O custeio das UTI’s abertas na pandemia está garantido pelo MS até dezembro deste ano. O desafio agora é a manutenção deste custeio para 2022 que o Paraná e outros estados pedem ao Ministério da Saúde, mesmo com o cenário do fim da crise sanitária”, disse.

A comitiva, composta por César Augusto Neves, chefe de gabinete da Sesa; Jucenir Stentzler, assessor de gabinete e Giovana Fratin, gerente de Atenção a Urgência também reafirmou a necessidade do Ministério da Saúde publicar a portaria que dispõe sobre os recursos das cirurgias eletivas, para que possam ser iniciadas já neste ano.

Além desses assuntos, a equipe discutiu ainda sobre as tratativas para o modelo de gestão a ser adotado no Hospital Regional de Guarapuava, além da solicitação para a ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional de Guarapuava e o pedido de mais doses da vacina Astrazeneca para completar esquema vacinal.

“Nosso encontro em Brasília foi bastante amplo e trouxe à pauta assuntos relevantes e que atingem diretamente a todos nós. Esperamos que nossas solicitações sejam atendidas, para que possamos, o quanto antes, acelerar nossas cirurgias com uma rede mais ampla, assim como aporte federal no custeio e manutenção”, afirmou o chefe de gabinete, César Augusto Neves.

PARTICIPAÇÕES – A comitiva estadual se reuniu com o Secretário de Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde, Sérgio Okane; a Secretária Extraordinária para o enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo; o Secretário Executivo do CONASS, Jurandi Frutuoso Archives, além do Coordenador-geral e do Técnico de Urgência e Emergência da Secretaria Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Agostinho e Haroldo Poleti.

REUNIÃO – A equipe do Ministério da Saúde foi convidada para o seminário que acontecerá no primeiro semestre de 2022 no Paraná sobre a regulação de urgência e operação do Samu e dos Consórcios de Urgência.