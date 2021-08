Da Redação

Estado recebe novo lote de vacinas contra covid nesta sexta

Nesta sexta-feira (13), é prevista a chegada de 191.470 vacinas contra o novo coronavírus no Paraná. Com este novo lote, o Estado irá ultrapassar uma marca importante na campanha de imunização: garantia de mais de 80% de vacinas em relação à população adulta. Isso quer dizer que mais de 80% terá recebido ou terá à disposição nos próximos dias uma dose para aplicação imediata.

Com isso, a expectativa do Governo do Estado é de ultrapassar a marca de 80% de aplicação efetiva nos adultos (acima de 18 anos) já na semana que vem nos 399 municípios – atualmente, essa marca está em 77,3%, com média de idade de aplicação na faixa de 27 anos.



No total, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, 7.166.566 primeiras doses (D1) ou doses únicas (DU) terão chegado aos municípios paranaenses até o próximo sábado (14), sete meses depois do início das distribuições, representando 82,1% de uma população estimada de 8.720.953, de acordo com a estimativa do Ministério da Saúde.

Até agora, o Estado aplicou 6.748.776 vacinas, entre D1 (6.439.795) e DU (308.981), de um total de 9 milhões de doses.

AGOSTO VELOZ – O Paraná recebeu em agosto quatro lotes do Ministério da Saúde. No primeiro, foram 187.470 vacinas. No segundo, 415.790 doses. No terceiro, 209.170. No quarto, 114.060. No quinto, desta sexta, mais 191.470. Até esta quinta, 929.380 doses foram aplicadas no Estado, média de 77 mil por dia, a segunda maior desde o começo no mesmo recorte (12 primeiros dias do mês), atrás apenas de julho.