Da Redação

Estado recebe 59.750 vacinas destinadas para dose de reforço

Nesta segunda-feira (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná recebeu mais 59.750 vacinas contra a Covid-19. De acordo com o 99º Informe Técnico, as doses da Janssen são destinadas para a dose de reforço (DR) da população acima de 18 anos.

Os imunizantes desembarcarem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 11h35, no voo LA-3514 e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. Elas serão conferidas e, nos próximos dias, distribuídas às Regionais de Saúde.

“Há dois dias não são registrados óbitos no sistema Estadual Notifica Covid-19. Graças às vacinas, a doença não está evoluindo para um estágio mais grave. Neste momento, a vacina é nossa maior aliada no combate ao coronavírus, por isso a importância em continuarmos com a imunização da população", disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

As prefeituras do Paraná já aplicaram 24,2 milhões de doses, sendo 9,9 milhões de primeiras doses, 8,9 milhões de segundas doses, 333 mil doses únicas, 4,5 milhões doses de reforço (terceira dose) e 158 mil segundas doses de reforço (quarta dose). A média de vacinação do Estado segue acima da média nacional.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.