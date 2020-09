Estado qualifica gestores para o Programa Criança Feliz - TNOnline

Continua após publicidade

As Secretarias da Justiça, da Educação e do Esporte, e a Força-Tarefa Infância Segura, vão ministrar nos dias 10, 11 e 13 um minicurso sobre o Guia para Visita Domiciliar (GVD). A ação é do Programa Criança Feliz e o objetivo é capacitar profissionais que trabalham no atendimento às famílias.

A qualificação será online, e podem participar supervisores, visitadores e coordenadores do Programa, técnicos dos escritórios regionais e gestores públicos que já aderiram ou pretendem aderir ao Criança Feliz, tendo em vista que as capacitações presenciais foram suspensas temporariamente conforme Portaria do Ministério da Cidadania.

Segundo a técnica do Programa Criança Feliz e multiplicadora estadual, Jasmine Monteiro, o minicurso não irá substituir a capacitação presencial no Guia para Visita Domiciliar, mas servirá de apoio aos municípios. “Considerando a grande adesão de novos municípios ao Programa e também a mudança no quadro de pessoal das cidades atendidas, a coordenação estadual organizou este curso para servir de apoio na implantação e na execução do Programa, cujo objetivo é promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e fortalecer os vínculos familiares”.

O PROGRAMA – O Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal com adesão do Governo do Estado, que tem como objetivo promover um desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, incentivando e orientando as famílias, por meio de visitas técnicas periódicas, a cuidarem melhor de suas crianças.

No Paraná, além da Capital mais 68 municípios já aderiram ao Programa, mas no Estado há 300 municípios aptos para aderir ao Criança Feliz.

PROGRAMAÇÃO:

1° Dia – 10 (segunda-feira).

Aula 1 - Apresentação do curso.

Aula 2 - A importância do investimento na Primeira Infância.

Aula 3 - A importância do Brincar.

Aula 4 - O Programa Criança Feliz.

2° Dia – 11 (terça-feira).

Aula 5 - O Território e a Intersetorialidade.

Aula 6 - A importância da Visita Domiciliar.

3° Dia – 13 (quinta-feira).

Aula 7 - A equipe de referência do PCF.

Aula 8 - Prontuário Suas.

Aula 9 – PCF.

Fechamento.