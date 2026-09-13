Estado mobiliza força-tarefa para auxiliar moradores atingidos por enchente no PR

Sob a coordenação da Defesa Civil, equipes das forças de segurança seguem ao município para auxiliar a prefeitura no atendimento à população afetada

O Estado preparou uma força-tarefa para atender os moradores de União da Vitória em razão da cheia do Rio Iguaçu, que alcançou 6,17 metros na manhã deste domingo (13). Sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, equipes das forças de segurança seguem para o município para auxiliar a prefeitura no atendimento à população afetada. Cerca de 10 caminhões fazem a retirada preventiva de móveis em residências.

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Desde quarta-feira (9), uma equipe do Núcleo Regional de Atuação da Defesa Civil está na cidade para orientar ações preventivas, como organização de abrigos e de materiais de ajuda humanitária. Um estoque preventivo de 250 colchões e 600 cestas básicas da Defesa Civil Estadual já está disponível no Corpo de Bombeiros da cidade.

O Instituto Água e Terra (IAT), por meio da regional de União da Vitória, colocou à disposição da Defesa Civil, estadual e municipal, seis embarcações, cinco veículos 4x4 e um caminhão para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas na região Sul do Estado. O órgão ambiental, em razão da expertise, vai ajudar especialmente no resgate de animais domésticos.

Sob orientação da Defesa Civil Estadual, a prefeitura prepara o decreto de Situação de Emergência para acelerar o processo de ajuda aos afetados.

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MUNICÍPIOS AFETADOS - Desde a última quarta-feira, além de União da Vitória, outros 57 municípios registraram ocorrências decorrentes das fortes chuvas que afetaram o Paraná, conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado na manhã deste domingo.

Em Dois Vizinhos, a chuva de granizo danificou a cobertura de 1.214 residências quinta-feira (10). O caso mais grave foi em Ponta Grossa, onde um deslizamento de terra causou a morte de três pessoas também quinta-feira. Em Espigão Alto do Iguaçu, um tornado afetou 50 residências quinta-feira.