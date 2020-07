Estado libera segunda parcela do Cartão Comida Boa nesta segunda

Continua após publicidade

O governo do Paraná liberou nesta segunda-feira (15) a segunda parcela de R$ 50 do Cartão Comida Boa. O valor foi carregado no voucher dos beneficiários do programa e pode ser usado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios da cesta básica nos estabelecimentos comerciais previamente cadastrados.

O benefício é voltado para quem está inserido no Cadastro Único (CadÚnico) nacional e atende aos requisitos estabelecidos no decreto 4570/20. Também são contemplados autônomos e microempreendedores individuais que tiveram a renda afetada pela pandemia, respeitando-se os critérios legais.“O objetivo é suprir, ao menos em parte, as necessidades de alimento das pessoas em situação de maior vulnerabilidade neste momento em que há várias restrições de atividades em razão da pandemia”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Ao mesmo tempo, garante-se faturamento para estabelecimentos comerciais que também vivem um período de dificuldades.”

O governo já depositou mais de R$ 31 milhões nas contas cadastradas pelos estabelecimentos comerciais. O valor refere-se a compras realizadas em todo o Estado. Segundo os últimos dados, cerca de 752 mil vouchers foram retirados, com a realização mais de 850 mil operações de compra.

Os recursos são do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.Informações sobre quem tem direito ao benefício, locais onde são distribuídos os cartões, assim como endereços dos estabelecimentos comerciais aptos a realizarem as vendas dos gêneros alimentícios, podem ser consultadas no endereço eletrônico www.cartaocomidaboa.pr.gov.br. O telefone 0800 200 4150 também pode ser utilizado.

EM ARAPONGAS

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, em Arapongas o resumo do atendimento até esta segunda-feira (15) era o seguinte: CadUnico – Previsto 7475, CadUnico – Realizado 5425 (72.58%), Auto Declarado Previsto 1494, Auto Declarado Realizado 1482 (99.20%), num valor de transação da ordem de R$ 335.333,01.“

É importante frisar que vamos continuar entregando os cartões até o dia 03 de julho nos CRAS.

Após este período, os cartões não procurados serão devolvidos para o governo, conforme determina o decreto”, informa a secretária municipal da Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva. Também por determinação do governo, a partir desta segunda-feira quem for retirar o cartão no CRAS terá direito apenas à segunda e à terceira parcelas, ou seja, o cartão não é retroativo para a primeira parcela.