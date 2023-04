Estado já recolheu 81% do valor total lançado do IPVA 2023

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O valor total é de cerca de R$ 6 milhões

A secretaria estadual da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná informam que foram recolhidos R$ 4,94 bilhões do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) 2023, em pagamentos total ou parcial, após três parcelas. O montante representa 81% do total a ser pago. O valor lançado do imposto para 2023 é de aproximadamente R$ 6 bilhões, para mais de 4,6 milhões de veículos tributados.

continua após publicidade .

O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Paraná. Está atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O pagamento da terceira parcela (são cinco) somou R$ 1,4 bilhão.

- LEIA MAIS: Dia D: Saúde disponibiliza mais de 1,3 mil salas de vacinas no Paraná

continua após publicidade .

A inadimplência com o tributo impede a emissão do Certificado e Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV), documento de uso obrigatório para circulação. Trafegar sem ele implica em multa pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização da pendência. O não pagamento do IPVA impossibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.

Ao contribuinte cabe avaliar as condições mais favoráveis para o pagamento do imposto e, caso opte por realizar o pagamento no cartão de crédito, deve exigir o comprovante de pagamento dos débitos fiscais recolhidos.





continua após publicidade .

IPVA VENCIDO

As parcelas já vencidas de 2023 podem ser quitadas no mesmo sistema com acréscimo de multa e juros (multa de 0,33% por dia e juros de mora com base na taxa Selic). Passados 30 dias, o percentual da multa é fixado em 10% do valor do imposto. Também é possível parcelar os débitos de IPVA de exercícios anteriores ao atual.

Calendário de vencimento do IPVA:

FINAL DE PLACA - pagamentos de quarta e quinta parcela

1 e 2 – 17/04, 18/05;

continua após publicidade .

3 e 4 – 18/04, 19/05;

5 e 6 – 19/04, 22/05;

7 e 8 – 20/04, 23/05;

9 e 0 – 24/04, 24/05.

Siga o TNOnline no Google News