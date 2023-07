Estado investe R$ 4 milhões no Hospital Regional do Sudoeste

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, anunciou nesta sexta-feira (28) investimentos ao Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits, em Francisco Beltrão. Somando R$ 4 milhões, os equipamentos e mobiliários adquiridos têm como objetivo fortalecer a capacidade de atendimento da instituição e oferecer maior conforto aos pacientes e trabalhadores da unidade, além de aprimorar a infraestrutura hospitalar para garantir a qualidade dos serviços de saúde na região.

"Este é um reforço importante para a região Sudoeste, que poderá expandir ainda mais o cuidado com os pacientes atendidos. O governador Ratinho Junior tem sido um grande líder pelo projeto de regionalização da saúde e cada avanço reafirma o compromisso em levar o atendimento para perto das pessoas", destacou o secretário Beto Preto, que assinou o investimento.

Dos recursos destinados, R$ 3,5 milhões foram investidos na compra de equipamentos de última geração. Essa medida visa modernizar a estrutura hospitalar, permitindo que a unidade esteja equipada com tecnologia de ponta, proporcionando um atendimento mais eficiente e preciso aos pacientes.

Entre os principais equipamentos estão um arco cirúrgico, no valor de R$ 938 mil, além de aparelhos como ultrassom e carrinhos de anestesia. O restante dos investimentos foi para mobiliários, somando outros R$ 500 mil, foram utilizados para camas, poltronas, cadeiras, mesas e outros itens.

Para o prefeito Cleber Fontana, a boa relação com o Governo do Estado dá oportunidade de realização de novos investimentos. "Temos encontrado muito apoio neste governo municipalista e quem ganha é a população, que tem suas demandas atendidas com muito apreço", afirmou.

HRS – O Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecóits integra parte dos serviços próprios do Governo do Estado e é vinculado à Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), sendo referência aos 27 municípios da 8ª Regional de Saúde no atendimento à gestante de alto risco e parto de risco intermediário, politrauma e atendimento integral às pessoas em situação de violência sexual.

"Temos grandes projetos para o Hospital e estamos reforçando sua capacidade justamente para que as demandas regionais sejam atendidas. Com o apoio do Estado e a dedicação da nossa equipe, não tenho dúvidas de que a unidade está no caminho certo para se consolidar cada vez mais como referência", disse o diretor do HRS, Geraldo Biesek.

PRESENÇAS – Também participaram do evento os deputados estaduais Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legistrativa do Paraná, Adão Litro e Luís Corti; além de prefeitos, secretários de Saúde e vereadores da região.

