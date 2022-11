Estado inicia obras em trecho da PR-182 interditado após deslizamento

Da Redação

Trecho da PR-182 , em Salgado Filho, vai ser recuperado depois do deslizamento registrado em outubro, após fortes chuvas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou os trabalhos para recuperação do trecho da PR-182, no acesso entre Salgado Filho e Flor da Serra do Sul, no Sudoeste do Estado, destruído após um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas em outubro.

A execução das obras foi contratada de forma emergencial pelo valor de R$ 9.146.342,95. O prazo de entrega é de oito meses e a pista ficará completamente interditada até a conclusão dos reparos. O DER/PR já efetuou a sinalização adequada com cavaletes, cones e placas indicativas. Por se tratar de uma área de risco, é imprescindível que os usuários não ultrapassem o isolamento, sejam eles motoristas ou pedestres.

Nesta etapa, antes da execução das obras, serão feitas sondagens geotécnicas para coleta de informações sobre área. Na sequência, a empresa contratada irá apresentar o projeto de recuperação e de drenagem, além do plano estrutural para a estabilização de taludes.

“Estamos realizando a verificação de quedas de barreira em outras regiões após o alto volume de chuvas dos últimos meses. Também solicitamos à população que entre em contato conosco caso seja verificada qualquer situação adversa”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

DESVIO

O tráfego de veículos pode ser desviado pela via municipal paralela à rodovia, o que aumenta o deslocamento em apenas 2,1 quilômetros. O trecho não é pavimentado, mas está em boas condições de uso.

Já o tráfego de longa distância e de veículos pesados pode ser desviado para Francisco Beltrão, pela PR-483 e PR-180, ou para Barracão, pela BR-163 e BR-280.

