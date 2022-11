Estado garante continuidade dos atendimentos de ambulância nas rodovia

Da Redação

A nova liberação acontece um ano após o fim das concessões nas rodovias federais e estaduais do Paraná

O Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), garantiu investimento de cerca de R$ 8 milhões na continuidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nas rodovias do antigo Anel de Integração. A transferência será realizada fundo a fundo aos municípios e a gestão será dos consórcios de saúde que operacionalizam a frota. A Resolução nº 802/2022 foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“São 30 unidades de suporte básico e seis de suporte avançado (UTI), totalizando 36 unidades móveis, que se somam à frota estadual de mais de 280 ambulâncias habilitadas e qualificadas atuando no Samu”, explicou o secretário. “Com a proximidade do final de ano, férias e aumento no número de veículos nas estradas, os atendimentos ocorrerão de forma ininterrupta, inclusive finais de semana e feriados”.

A nova liberação acontece um ano após o fim das concessões nas rodovias federais e estaduais do Paraná. Na época a Secretaria de Saúde já havia garantido o repasse no mesmo valor. Dados preliminares do Samu apontam que neste período foram realizados cerca de 26 mil atendimentos, entre resgates, assistências e remoção dos pacientes em 32 municípios.

Além do atendimento com ambulâncias, o Estado investiu nesse ano R$ 222 milhões em obras, conservação, segurança e prestação de socorro nas estradas. Em março, o Estado estruturou o Centro de Operações Integradas (COI), que é um serviço de atendimento gratuito através do telefone 0800-400-0404. Basta o usuário entrar em contato com a central, que funciona 24 horas por dia, sete dias da semana, para solicitar socorro ou mesmo informar incidentes nas rodovias.

Estão disponíveis gratuitamente guinchos leves e pesados, atendimentos para pane mecânica, seca ou elétrica, problemas com pneus, desobstrução de pistas, remoção de veículos e objetos da pista. O COI também realiza o direcionamento da chamada caso o atendimento caiba a outros órgãos, como Polícias Rodoviárias, Polícia Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, DNIT e Instituto Água e Terra (IAT).

COBERTURA

Depois de quase 18 anos de operação no Paraná, em fevereiro deste ano o Samu atingiu 100% de cobertura no Estado, medida inédita na história dos atendimentos de urgência. Atualmente são 12 Centrais de Regulação de Urgência, que mobilizam 217 ambulâncias de suporte básico e 67 de suporte avançado, além de contar com cinco helicópteros e um avião para remoções mais urgentes e em locais de difícil acesso.

Em 2019, a abrangência de atendimento era de 68% do território do Estado. A totalidade de cobertura foi alcançada em 2022 com a entrega de 14 ambulâncias na região e Guarapuava.

