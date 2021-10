Da Redação

Estado facilita compra de casas para famílias de Maringá

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta quinta-feira (21) um aporte de aproximadamente R$ 3 milhões para custear parte do financiamento de 198 novos imóveis que serão construídos em dois empreendimentos na cidade, na região Noroeste do Paraná.

continua após publicidade .

O evento, que contou ainda com a entrega pelo Estado de 83 veículos para a 15ª Regional da Saúde, ocorreu em frente à Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, ponto turístico de Maringá.

O governador destacou que, por meio do programa Casa Fácil Paraná, o Governo do Estado concederá R$ 15 mil de subsídio por imóvel a famílias com renda mensal de até três salários mínimos em projetos financiados pela Caixa Econômica Federal. Os recursos serão usados para custeio integral ou parcial do valor de entrada dos financiamentos, que é um dos maiores entraves à compra da casa própria nesta faixa de renda da população.

continua após publicidade .

“Estamos construindo 30 mil moradias dentro do programa Casa Fácil aqui no Paraná. São 30 mil famílias que podem realizar seu sonho. Fazemos com que as pessoas possam conseguir o financiamento imobiliário, precisando pagar somente as parcelas”, afirmou Ratinho Junior.

"É um projeto magnífico porque faz com que as pessoas de menor poder aquisitivo possam comprar uma moradia digna e também ajuda a fomentar a economia com a geração de empregos. A estimativa é que serão 100 mil postos gerados com a construção dessas 30 mil casas”, destacou o governador.

COMO PARTICIPAR

continua após publicidade .

Para pleitear o recebimento do benefício, os interessados devem se inscrever no site da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e manifestar interesse em adquirir uma unidade habitacional em um dos empreendimentos disponíveis em Maringá. O repasse do valor da entrada, porém, só é liberado se os pretendentes não possuírem casa própria, além da necessidade de análise de crédito por parte da Caixa após negociação das condições de compra com a construtora.

Além do subsídio estadual, os projetos contam com outras vantagens, como descontos variáveis do programa Casa Verde e Amarela, possibilidade de uso do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das prestações e financiamento em até 360 meses.

“O programa Casa Fácil, com o pagamento da entrada do imóvel por parte do Governo do Estado, vem fechar de maneira perfeita o programa de habitação de Maringá. Aqui os condomínios são construídos próximos à região central, em bairros com infraestrutura. Com esse apoio estadual, vamos viabilizar milhares de apartamentos para a população que mais precisa”, ressaltou o prefeito da cidade, Ulisses Maia.