Da Redação

Estado envia R$ 16 milhões ao Hospital de Cornélio Procópio

Nesta quinta-feira (17), o Hospital Regional Pioneiro, de Cornélio Procópio, recebeu um total de R$ 16,41 milhões do Governo do Estado do Paraná para atendimento e benefício de um contingente populacional de 1.345.357 habitantes. Ainda será destinado R$ 863.715,90 de contrapartida, totalizando R$ 17.274.318,19 de investimentos.

O investimento é destinado à estruturação da unidade com novos equipamentos e mobiliário e vai melhorar o atendimento de usuários do SUS da 17ª, 18ª e 19ª Regionais de Saúde, que abrangem cidades dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Norte do Paraná, do Norte Pioneiro e também de Médio Paranapanema.



Além disso, também será repassado à cidade de Cornélio Procópio, verbas que atendam aos setores da educação, infraestrutura e lazer, totalizando um pacote de R$ 26,9 milhões.

Na solenidade de repasse do recursos, o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que os investimentos irão garantir acesso humanizado e de maior qualidade para a saúde. "O Hospital Regional Pioneiro de Cornélio Procópio atende uma grande e importante região do Estado. Agora, teremos os equipamentos mais modernos do mundo, prontos para serem utilizados pela população”, disse ele. “Esse repasse de recursos é mais um passo do nosso compromisso com a regionalização do atendimento à saúde, que firmamos desde o primeiro dia de gestão.", ressaltou.



Os equipamentos adquiridos serão utilizados para capacitar o Hospital Regional no atendimento aos pacientes que necessitarem de UTI adulto, internação pediátrica, centro cirúrgico, Centro de Material e Esterilização (CME), unidade de internação adulto, pronto atendimento e ambulatório.

Beto Preto, secretário estadual da Saúde, reforça que o compromisso do governo é prestar e propiciar atendimento mais perto da população. "Estamos dando um passo fantástico para consumar o sonho da abertura do Hospital Regional de Cornélio Procópio. Temos que trabalhar no modelo que está sendo estabelecido em Paranavaí, que deve ser seguido também aqui em Cornélio Procópio. O caráter municipalista da saúde é plataforma da gestão e tem total atenção e sensibilidade do governador Ratinho Júnior", destacou.

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, afirma que esse investimento é a realização de um grande projeto da saúde. "Estamos lutando pelo hospital regional há mais de uma década, é um sonho antigo de toda a região. Não adianta ter um hospital concluído se não tivéssemos recurso para equipar e mobiliar, para então decidirmos a melhor gestão. Uma obra que vai transformar a vida das pessoas", completou.

A cerimônia contou com o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; da deputada federal, Luísa Canziani; e dos deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Cobra Repórter.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.