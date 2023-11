Estado entrega 106 veículos e equipamentos para reforçar atendimentos

O Governo do Paraná entregou nesta terça-feira (28) 106 novos veículos, mais de 2 mil computadores e 300 kits de biometria para reforçar o atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) à população de todo o Estado. O investimento soma R$ 18,6 milhões. A entrega foi feita pelo governador em exercício Darci Piana, em solenidade com a presença do diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

“Mais uma vez, o Detran-PR está preocupado em modernizar sua estrutura e seu atendimento. Investimentos como estes é que fazem do órgão um dos melhores departamentos de trânsito da América do Sul, ajudando muitos municípios de todo o Estado e seus moradores”, afirmou Piana.

Somente na renovação da frota, o investimento é de mais de R$ 8 milhões. Com os novos carros, os servidores do Detran/PR poderão atender melhor os moradores dos pequenos municípios, levando os serviços do departamento até as cidades onde não há sede da autarquia.

Entre vários serviços, os carros serão usados no projeto de Bancas Itinerantes, levando os exames práticos para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a pequenos municípios. “Estamos sempre preocupados com o melhor atendimento à população. Ao invés de uma pessoa ter que se deslocar vários quilômetros para acessar um serviço, nós é que levamos o Detran até estas pessoas. Este investimento chega para aprimorar este trabalho”, explicou Furtado.

Os veículos são alugados em contratos com vigência de 30 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período por mais duas vezes.

