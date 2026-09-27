Estado e Prefeitura de Curitiba decretam luto pela morte de Dom Pedro Fedalto

O governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba decretaram luto oficial de três dias em homenagem ao arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, falecido no último sábado (26) aos 100 anos de idade. As manifestações do governador Ratinho Junior e do prefeito Eduardo Pimentel destacaram a dedicação de mais de sete décadas do religioso ao sacerdócio e seu papel marcante na história da Igreja Católica e do estado. A missa de corpo presente foi agendada para esta segunda-feira (28), às 10h, na Catedral Basílica de Curitiba, seguida pelo sepultamento na cripta do templo.

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Em publicação nas redes sociais, Ratinho Junior lamentou a perda e ressaltou que o Paraná se despede de um homem que fez da fé uma vida de serviço, acolhimento e esperança. O governador expressou solidariedade aos familiares, à comunidade católica e aos fiéis da arquidiocese. O prefeito Eduardo Pimentel também manifestou pesar e classificou o religioso como uma das grandes personalidades da história curitibana, relembrando que esteve presente na celebração do centenário do arcebispo emérito, comemorado em agosto deste ano.

Nascido em Campo Largo em 11 de agosto de 1926, filho de imigrantes italianos, Pedro Antônio Marchetti Fedalto ingressou jovem no seminário e foi ordenado padre em 1953. Ele assumiu o posto de bispo auxiliar de Curitiba em 1966 e, em 1970, tornou-se arcebispo metropolitano da capital paranaense, cargo que ocupou até 2004. Durante seus 33 anos à frente da Arquidiocese, presidiu por 28 anos o Regional Sul II da CNBB e participou diretamente da organização da histórica visita do Papa João Paulo II a Curitiba, em 1980. Dom Pedro tornou-se arcebispo emérito após apresentar sua renúncia por limite de idade, permanecendo como figura de referência e memória viva da igreja paranaense.