Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
LUTO

Estado e Prefeitura de Curitiba decretam luto pela morte de Dom Pedro Fedalto

Bispo emérito completou centenário em agosto e deixou legado marcado por mais de 70 anos de sacerdócio e pela recepção ao Papa João Paulo II em 1980

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Estado e Prefeitura de Curitiba decretam luto pela morte de Dom Pedro Fedalto
Autor Foto: Divulgação

O governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba decretaram luto oficial de três dias em homenagem ao arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, falecido no último sábado (26) aos 100 anos de idade. As manifestações do governador Ratinho Junior e do prefeito Eduardo Pimentel destacaram a dedicação de mais de sete décadas do religioso ao sacerdócio e seu papel marcante na história da Igreja Católica e do estado. A missa de corpo presente foi agendada para esta segunda-feira (28), às 10h, na Catedral Basílica de Curitiba, seguida pelo sepultamento na cripta do templo.

- LEIA MAIS: Aposta de Apucarana acerta quina da Mega-Sena e leva R$ 73 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em publicação nas redes sociais, Ratinho Junior lamentou a perda e ressaltou que o Paraná se despede de um homem que fez da fé uma vida de serviço, acolhimento e esperança. O governador expressou solidariedade aos familiares, à comunidade católica e aos fiéis da arquidiocese. O prefeito Eduardo Pimentel também manifestou pesar e classificou o religioso como uma das grandes personalidades da história curitibana, relembrando que esteve presente na celebração do centenário do arcebispo emérito, comemorado em agosto deste ano.

Nascido em Campo Largo em 11 de agosto de 1926, filho de imigrantes italianos, Pedro Antônio Marchetti Fedalto ingressou jovem no seminário e foi ordenado padre em 1953. Ele assumiu o posto de bispo auxiliar de Curitiba em 1966 e, em 1970, tornou-se arcebispo metropolitano da capital paranaense, cargo que ocupou até 2004. Durante seus 33 anos à frente da Arquidiocese, presidiu por 28 anos o Regional Sul II da CNBB e participou diretamente da organização da histórica visita do Papa João Paulo II a Curitiba, em 1980. Dom Pedro tornou-se arcebispo emérito após apresentar sua renúncia por limite de idade, permanecendo como figura de referência e memória viva da igreja paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
arcebispo emérito Curitiba Dom Pedro Fedalto história do Paraná IGREJA CATÓLICA luto oficial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV