Estado do Paraná destina R$ 39,9 milhões para capelas e cemitérios

O Governo do Paraná destina recursos para a construção, ampliação ou reestruturação de capelas mortuárias e cemitérios, em 65 municípios, de todas as regiões do Estado. Desde 2019 foram liberados R$ 39,90 milhões por meio da Secretaria das Cidades (Secid), disponibilizados através do Programa de Transferência Voluntária, pelo qual as prefeituras não devolvem os recursos recebidos, ou pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), do governo estadual.

O secretário da Secid, Eduardo Pimentel, lembra que a população precisa ter suas demandas atendidas em todas as situações. “Daí a importância do investimento público na criação de locais adequados e dignos para uso nos momentos de maior dificuldade, dor e tristeza. É uma manifestação de respeito a todos os paranaenses”, afirma Pimentel.

Do total liberado, R$ 30,13 milhões foram para capelas mortuárias de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Anahy, Antonina, Barra do Jacaré, Bituruna, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso, Campina da Lagoa, Colombo, Congonhinhas, Cruz Machado, Cruzmaltina, Diamante d'Oeste, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Espigão Alto do Iguaçu, Faxinal, Floresta, Icaraíma, Imbituva, Irati, Iretama, Itaguajé, Ivatuba, Jandaia do Sul, Japurá, Jesuítas, Lupionópolis, Manfrinópolis, Maria Helena, Marilândia do Sul, Mato Rico, Nova Cantu, Paranacity, Paranavaí, Peabiru, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Quatiguá, Ramilândia, Ribeirão Claro, Rolândia, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, Santo Antônio do Sudoeste, São Pedro do Iguaçu, Tapira, Terra Roxa, Tupãssi, União da Vitória e Ventania.

Os R$ 9,77 milhões restantes se destinaram à construção ou restauração de 13 cemitérios em Assis Chateaubriand, Astorga, Cruzeiro do Sul, Figueira, Floraí, Iracema do Oeste, Mariluz, Ourizona, Pérola, São João do Triunfo, São Manoel do Paraná e Tapejara. Essas ações estão em diversas etapas, da análise técnica até a entrega para uso, passando pela licitação das obras, homologação de contratos, em execução e ou concluídas.

“Temos buscado recursos para viabilizar obras em todos os cantos da cidade e em todas as áreas. Além de atender o maior número de pessoas possível, a administração pública precisa de ter o olhar social, de acordo com as necessidades da população”, diz o prefeito Gerson Colodel, de Almirante Tamandaré, cidade da Região Metropolitana de Curitiba.

No município, a prefeitura constrói duas capelas mortuárias com o apoio da Secretaria das Cidades. Uma delas, no valor de R$ 971,94 mil, em Vila Rachel, terá três salas, três copas, pátio coberto, espaço para a administração, instalações sanitárias, depósito de material de limpeza, pergolado e jardim. A obra está em 74% executada.

A outra unidade, no Bairro Cachoeira, viabilizada com o investimento de R$ 760,46 mil, está com 35% construída. Ambas as iniciativas foram viabilizadas pelo Programa de Transferência Voluntária.

