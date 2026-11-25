O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), formalizou nesta quarta-feira (25) o contrato para a duplicação em concreto da PR-170 em Guarapuava, na região Centro-Sul, em um investimento de R$ 225.496.930,90. Com a assinatura, a etapa seguinte é a emissão da ordem de serviço para definir o início dos trabalhos, que seguem o modelo de contratação integrada, com seis meses reservados aos projetos básico e executivo de engenharia e, após a aprovação, 24 meses para a execução na rodovia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Enxurrada no Paraná: recém-nascido é resgatado em banheira com ajuda de bombeiros; veja vídeo

A intervenção abrange um trecho de 9,09 quilômetros, partindo do entroncamento com a BR-277, no perímetro urbano de Guarapuava, até logo depois da ponte sobre o Rio Jordão. O planejamento contempla a construção de uma nova pista em pavimento rígido de concreto e a recuperação da pista já existente por meio da técnica whitetopping, que usa o antigo pavimento asfáltico como base para uma nova camada de concreto, com 23 centímetros de espessura e vida útil estimada em até 30 anos. As faixas de rolamento terão 3,5 metros de largura, acostamentos de 2,5 metros e barreira central de 60 centímetros dividindo os sentidos do tráfego.

No trecho urbano, o projeto prevê vias marginais de pavimento semirrígido, compostas por base de brita graduada tratada com cimento e capa de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) com polímero. Cada marginal contará com duas faixas de 3,5 metros de largura, somando 5,38 quilômetros na marginal direita e 5,45 quilômetros na marginal esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obra também reúne quatro obras de arte especiais: um viaduto com retornos sobre a linha férrea, passagens inferiores na Rua Pref. Moacyr Júlio Silvestri e no encontro das ruas Manoel Antonio e Turíbio Gomes, além de uma passagem superior na Avenida Serafim Ribas. Estão incluídos ainda uma passarela no km 379+178 e novas pontes sobre os rios Cascavelzinho e Jordão, além de drenagem pluvial, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, iluminação pública, paisagismo e serviços complementares.