Estado confirma R$ 4,8 mi para Hospital Erasto Gaertner de Irati

O Governo do Estado formalizou nesta quinta-feira (26) um repasse de R$ 4,8 milhões ao Hospital Erasto Gaertner, em Irati, no Centro-Sul do Paraná. Com os recursos, a unidade passará a fazer atendimento em oncologia para uma média mensal de 100 pacientes, realizando desde exames até o acompanhamento de evolução dos casos.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que a iniciativa é mais uma ação da estratégia do governo estadual de aproximar o atendimento da casa das pessoas, garantindo o acesso facilitado de pacientes ao tratamento, com mais agilidade.

“Neste caso, especialmente, a medida atende o tratamento para uma doença tão sensível como o câncer”, disse o secretário. “O governador Ratinho Junior nos delegou a missão de descentralizar a saúde e é com base nessa diretriz que realiza ações como a de Irati, que asseguram o bem-estar da população ", comentou.

O pagamento será distribuído ao longo dos próximos 12 meses, num valor mensal de R$ 400 mil. Para o prefeito de Irati, Jorge Derbli, o investimento terá um resultado imediato no cuidado de pacientes da região. "O incremento de recursos no Hospital Erasto Gaertner é um passo significativo para garantir que cidadãos não somente de Irati, mas de toda a região, tenham acesso a tratamentos de qualidade e atendimento médico especializado" destacou.

ALEP - A confirmação do repasse de recurso ocorreu durante uma sessão da Assembleia Itinerante em Irati. O programa da Assembleia Legislativa do Paraná visa a aproximação da comunidade para atendimento mais rápido das demandas.

PRESENÇAS - Também participaram da cerimônia o secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex; o secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi; o líder do governo na Alep, Hussein Bakri; os deputados estaduais Cloara Pinheiro, Artagão Júnior, Luiz Fernando Guerra, Pedro Paulo Bazana, Alisson Wandscher, Moacir Fadel, Tiago Amaral, além de prefeitos, vereadores e lideranças locais.

