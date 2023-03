Estado assina contrato de R$ 27,5 mi para novas obras na PRC-280

Da Redação

PRC-280 em Clevelândia

O Governo do Estado, por meio, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou contrato de novas obras de conservação e manutenção da PRC-280, entre Palmas e Renascença, na região Sudoeste.

A empresa Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda foi declarada vencedora da licitação, após ter apresentado a melhor proposta e ter toda a sua documentação habilitada pelo DER/PR. Para o início efetivo das obras, já está em elaboração o plano de trabalho. Na sequência, o órgão estadual expedirá a Ordem de Serviço.

A revitalização da PRC-280 foi um compromisso firmado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior com a população do Sudoeste e Sul do Paraná. O investimento atual será de R$ 27.513.934,45. No total, serão contemplados 116 quilômetros da PRC-280, de Palmas até Renascença, incluindo ainda 8,3 quilômetros da PRC-158, em Pato Branco.

Mais de 170 mil moradores de seis municípios (Clevelândia, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Renascença e Vitorino), serão beneficiados diretamente, além de todo o tráfego de longa distância. A PRC-280 é um dos principais corredores logísticos das regiões Sudoeste e Sul, fazendo a ligação com a Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Santa Catarina.

O edital prevê a execução de remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros. O prazo de execução dos serviços será de 365 dias, após emissão de ordem de serviço.

O contrato integra o programa Proconserva, que garante a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto um novo programa, ainda mais abrangente, está em elaboração. As obras na PRC-280 foram nomeadas o Lote G da Superintendência Regional Oeste do DER/PR.





WHITETOPPING

Em outro trecho da rodovia, entre Palmas e a BR-153, a restauração da PRC-280 está praticamente pronta. São 59,55 quilômetros de novo pavimento rígido de concreto, técnica que é conhecida como whitetopping, inédita em rodovias estaduais do Paraná.

Com investimento de R$ 107 milhões, a revitalização da PRC-280, é um dos projetos mais emblemáticos da atual gestão do Governo do Paraná. A previsão é que a entrega da obra, aguardada há décadas pela população, seja ainda neste mês.

