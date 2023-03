Estado ajuda 94 famílias de Londrina a conquistarem casa própria

Da Redação

Governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da inauguração do empreendimento

Duzentas e quarenta famílias de Londrina, na região Norte do Estado, receberam nesta sexta-feira (24) as chaves de seus novos apartamentos no Residencial Trancoso. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da inauguração do empreendimento, que recebeu um investimento de R$ 1,4 milhão do Governo do Estado para subsidiar o valor de entrada a 94 das famílias que adquiriram imóveis dentro do conjunto.

Os valores foram liberados a pessoas com renda familiar mensal de até três salários-mínimos (R$ 3.906,00). Elas receberam um abatimento de R$ 15 mil no valor financiado. O repasse faz parte do programa Casa Fácil, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), focado em facilitar o acesso à casa própria a pessoas com menor poder aquisitivo.

Além dos benefícios estaduais, os compradores recebem descontos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que variam conforme a renda familiar. Eles também podem utilizar o saldo do FGTS para abatimento do financiamento, reduzindo ainda mais o valor das prestações mensais.

O governador afirmou que o programa Casa Fácil Paraná, que nos últimos quatro anos foi uma referência no setor habitacional, deverá ser ampliado e aprimorado. “O Casa Fácil foi pensado para atender as necessidades daquelas famílias que não têm condições de dar uma entrada para financiar a sua moradia própria pela Caixa Econômica. Com base nessa demanda, criamos o maior programa habitacional do Brasil, que também é o maior da história da cidade de Londrina”, afirmou Ratinho Junior.

Com o objetivo inicial de 30 mil famílias beneficiadas atingida em 2022, o governador autorizou a Cohapar a trabalhar com uma meta de 10 mil novas unidades por ano até 2026, totalizando mais 40 mil moradias apenas nesta modalidade.

Presente na inauguração, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, enalteceu o apoio financeiro concedido pelo Estado às famílias londrinenses e lembrou que o valor das prestações a serem pagas pelos compradores é menor do que o custo médio do aluguel na cidade. “Quem não tem casa sabe a importância que é você ter o seu lar e, neste caso, temos moradias de qualidade com uma prestação mensal que vai de R$ 300 a no máximo R$ 600, valor abaixo do que o aluguel em qualquer lugar de Londrina”, comentou.

Belinati também disse que pretende concluir, até o fim do seu mandato, obras de duplicação de vias do entorno do Residencial Trancoso, construir um restaurante popular e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte, beneficiando diretamente os moradores do condomínio.

