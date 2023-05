Estado abre dez novos leitos pediátricos no Hospital Infantil Waldemar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) abriu nesta terça-feira (02) dez novos leitos pediátricos no Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A unidade, gerenciada pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), é referência no atendimento a pacientes pediátricos de todo Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná.

continua após publicidade .

Agora o hospital conta com 112 leitos ativos para atendimento, sendo 47 para enfermaria clínica, 15 enfermarias cirúrgicas, 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, 20 UTIs Pediátricas e 10 leitos para o Hospital Dia.

- LEIA MAIS: Ação de Beto Preto dá início a curso técnico em colégio de Apucarana

continua após publicidade .

“O Governo do Estado não mede esforços para qualificar e levar atendimento para perto da casa dos paranaenses. Esses leitos serão permanentes e vem de encontro ao período crítico, onde temos um aumento no número de casos de síndromes gripais respiratórias”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para o presidente da Funeas, Marcello Machado, a medida é fundamental para garantir que nenhum paciente do Estado fique desassistido.

“Este é o cumprimento da segunda etapa do que foi solicitado pela Sesa para ampliar os leitos do hospital. No início de abril já foram abertos dez leitos de UTI pediátrica e agora, com a contratação de equipe e novos equipamentos, foi possível viabilizar a abertura desses novos leitos. Essa ação, além de melhorar o atendimento pediátrico no Estado, contribui para o fortalecimento da rede de pediatria de todo o Paraná”, explicou.

Siga o TNOnline no Google News