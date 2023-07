Esposa do piloto do avião que sumiu no PR pede fim de 'fake news'

A esposa de Jonas Borges Julião, o piloto do avião que desapareceu do radar na altura da Serra do Mar, área de Mata Atlântica, no Paraná, usou suas redes sociais para pedir orações pelo marido e pelos outros passageiros da aeronave. A aeronave partiu de Umuarama, no noroeste do estado, nesta segunda-feira (3), com destino a Paranaguá.

Extremamente preocupada, ela também criticou o compartilhamento de "fake news", as falsas informações, na internet sobre o episódio. "Oremos. E chega de ficarem com mensagens falsas em grupos. Isso não tem graça. Mas Deus é maior e meu piloto vai estar bem", escreveu a mulher.

LEIA MAIS: Passageiros, modelo e buscas: o que se sabe sobre avião desaparecido

Além de Julião, estavam na aeronave dois passageiros, servidores do Governo do Paraná, Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; e Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste.

Para ler a matéria completa, acesse o site do nosso parceiro Banda B.

