Esposa de militar do Exército é violentada e morta dentro de casa

Um caso brutal gerou revolta nos moradores de Ponta Grosa, cidade dos Campos Gerais do Paraná: uma jovem de 20 anos foi violentada e morta dentro da própria casa nessa quarta-feira, 23 de agosto. O corpo da vítima, identificada como Mariele Bueno Pires, foi encontrado após uma equipe do Corpo de Bombeiros ser acionada para combater um incêndio criminoso na casa dela.

Os bombeiros chegaram na residência e tiveram que arrombar a porta do imóvel para controlar o fogo. Quando eles entraram em um dos quartos da moradia, se depararam com o corpo de Mariele. A mulher, que é esposa de um militar do 3º Regimento de Carros de Combate (RCC), apresentava diversas lesões pelo corpo e estava vestida apenas com uma camiseta.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) da cidade esteve no local para recolher o corpo da vítima.

Mariele, que era natural de Campo Largo, não tinha antecedentes criminais. No momento em que ela foi morta, seu companheiro estava no trabalho.



O corpo dela será velado às 16h desta quinta-feira, 24 de agosto, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A Polícia Civil já está a par do caso e trabalha para identificar o responsável pelo crime. Imagens das câmeras de segurança de imóveis vizinhos devem auxiliar na investigação.

