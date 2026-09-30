Especialista em direito eleitoral e sócio de clube: quem era o advogado morto por desabamento em Umuarama

O advogado e empresário Rafael Marchiani Paião, de 42 anos, que morreu após ser atingido pelo desabamento da cobertura de um clube de tênis em Umuarama, no noroeste do Paraná, era especialista em Direito Eleitoral e Público e atuava como coordenador jurídico de uma campanha política na região. Natural de Rancharia, no interior de São Paulo, Rafael também era sócio da empresa responsável pelo Harmonia Clube de Campo, o exato local onde a tragédia aconteceu na tarde de terça-feira (29). Ele praticava esportes no momento em que a estrutura do telhado cedeu devido a um forte temporal.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento na cidade chegaram a 67 km/h no momento do acidente, alcançando picos de até 101,5 km/h ao longo do dia. O desabamento da cobertura deixou ainda uma segunda vítima, um homem de 41 anos que sofreu ferimentos graves, foi socorrido e permanece internado.

Pelas redes sociais, a administração do clube emitiu uma nota lamentando a morte do sócio e prestando solidariedade aos familiares. As cerimônias de despedida foram divididas entre o Paraná e São Paulo, com o velório realizado na manhã desta quarta-feira (30), em Umuarama, e o sepultamento programado para acontecer em sua cidade natal. A Polícia Civil local informou que já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo desabamento.