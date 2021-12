Da Redação

Eskimó empresa nacionalmente conhecida no ramo de picolés

A empresa que sempre teve o foco principal em atendimento ao cliente, qualidade dos produtos e investimento na área comercial e fabril.

Com 36.000 mil metros quadrados de área construída, hoje a Eskimó tem o título de maior fabricante de picolés da américa latina, produzindo em média mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos) unidades de picolés por dia. Contamos com mais de 1300 revendas e mais de 100 lojas filiais, atuando em 14 estados do Brasil.

Com uma considerável diversificação de produtos e sabores, com preços populares, substituindo a retrógrada forma de comercialização convencional até hoje praticada pelos concorrentes, atingindo desde o público A até o público D.

Com 40 anos de sucesso no Brasil, a Eskimó Sorvetes continua inovando em seu conceito de loja praticando venda direto de fábrica para o consumidor final, entregando qualidade nos produtos e beneficiando milhões de brasileiros.

Em constante crescimento no Brasil, a Eskimó também é relevante no estado do PR. Atualmente com lojas em Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e brevemente em Apucarana.

