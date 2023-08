Escultura de garça de 2 metros é furtada de praça em Londrina

Um escultura de um filhote de garça de dois metros de altura foi furtado de uma praça na Avenida Maringá, em Londrina, norte do Paraná. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (12).

As garças fazem parte de um conjunto idealizado pelos moradores do Jardim Maringá, que agora não sabem onde a escultura menor está; o ponto, com vista para os prédios da Gleba Palhano e o aterro do Lago Igapó é marcado por visitas e fotos.

Segundo a Associação dos Moradores do Jardim Maringá (Assomar), a escultura não tem um alto valor em dinheiro, pois é feita de sucata, mas não é fácil de transportar. Apesar de não ser cara, a obra tem grande significado para os moradores da região, que buscam por mais informações para localizar suspeitos.

