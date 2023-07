Escritor do PR emociona a web ao pedir para adotar filho; veja o vídeo

Um morador de Curitiba, capital do Paraná, viralizou nas redes sociais após fazer um pedido inusitado e extremamente emocionante para seu "filho". Ivan Felipe Anacleto formulou uma maneira bastante criativa para pedir para adotar o pequeno Jonas, de apenas quatro anos de idade.

Em um bilhete, o escritor paranaense escreveu "Aceita ser meu filho?". Embaixo da pergunta, ele colocou duas alternativas para o menino assinalar: "( )sim ou ( ) não". Ivan filmou o momento em que entrega o pedido para Jonas. Veja abaixo.

Com mais de dois milhões de visualizações no Instagram, o vídeo emocionou os internautas. Nas imagens é possível ver que, inicialmente, o garotinho não entende o que está acontecendo. No entanto, quando se dá conta do que a pergunta significa, começa a chorar. Na sequência, ele pega uma caneta e marca um "x" na resposta sim.

"Um dos pedidos mais importantes da minha vida!! Agora oficialmente você tem um Pai, Joninhas! Vou te amar e te cuidar até o fim da minha vida!", escreveu Ivan na legenda da publicação, que foi feita em se perfil oficial.

Assista:

Nos comentários, os seguidores do escritor não pouparam elogios e desejaram muitas felicidades para a nova família.



