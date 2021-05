Escolas fecham em município do PR após casos de Covid-19

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (27), três unidades municipais de educação de Cianorte, município da região noroeste do estado, tiveram que fechar após ocorrências de casos de Covid-19.

De acordo com a prefeitura do município, uma creche e duas escolas tiveram que barrar as aulas presenciais devido a casos registrados da doença. Ainda conforme a prefeitura, a Escola Municipal Cecilia Sato e a Escola Estadual Princesa Isabel funcionam no sistema bipartido, ou seja, elas utilizam a mesma estrutura.

De acordo com o núcleo regional, a Escola Municipal Cecilia Sato retornou com às aulas presencias no dia 10 deste mês e atendia cerca de 80 estudantes. Entretanto, uma funcionária acabou testando positivo para a doença, o que fez com que as aulas fossem interrompidas. Segundo a direção da escola, a mulher que contraiu o vírus não tinha contato com os alunos.

A creche, que fica no Distrito de São Lourenço, teve duas pessoas da equipe pedagógica que pegaram Covid-19 antes mesmo do retorno presencial, que, agora, não tem previsão para acontecer.



Já na Escola Estadual Princesa Isabel teve uma outra trabalhadora que se infectou com o coronavírus. O ensino presencial não havia retornado, ainda, na Princesa Isabel devido a este fato, mas o início estava marcado para acontecer esta semana.