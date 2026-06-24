Escolas estaduais criam álbuns de figurinhas para impulsionar frequência

As figurinhas da Copa do Mundo são febre no Paraná. Porém, nos corredores e salas de aula das escolas estaduais, outro tipo de álbum tem ocupado a atenção dos estudantes: o da frequência. Por todo o Estado, equipes pedagógicas aproveitam o clima da competição mundial para impulsionar a presença dos alunos.

Em Curitiba, o Núcleo Regional de Educação (NRE) criou o Álbum da Frequência Campeã para todas as turmas das escolas estaduais da Capital. A ação busca valorizar o esforço coletivo do estudantes e estimular o engajamento dos alunos de forma lúdica.

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A dinâmica é simples: todos os dias, a frequência da turma é comparada à sua média anterior. Quando a turma supera esse índice, conquista uma figurinha para completar o álbum, que fica exposto na sala de aula ou nos corredores da escola.

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Além disso, turmas que conquistam cinco figurinhas ao longo da semana recebem figurinhas bônus. Também há estampas extras destinadas às que apresentam mais de 90% de frequência em dias de frio, reconhecendo o empenho dos estudantes em manter a assiduidade mesmo diante das baixas temperaturas do inverno.

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Presente em mais de 150 escolas da Capital, a ação movimenta cerca de 107 mil estudantes de diferentes séries. Conforme a chefe do NRE de Curitiba, Laura Patricia Lopes, equipes gestoras e professores já têm observado maior assiduidade dos estudantes, além de um clima de motivação e colaboração entre turmas. “O Álbum da Frequência Campeã é uma ação criativa para engajar os estudantes, principalmente nos dias de chuva e frio. Toda ação conta, porque lugar de estudante é na escola", disse.

O NRE ainda estipulou parâmetros e minimetas para cada escola, de acordo com a frequência que mantinham antes da ação, de forma a compreender o avanço ao longo da campanha. Os resultados quantitativos são acompanhados pela equipe pedagógica do núcleo e serão consolidados ao término da ação, permitindo uma avaliação mais detalhada de seus impactos na presença dos estudantes.

ENGAJAMENTO COLETIVO

A direção escolar do Colégio Estadual Cívico-Militar Senador Manoel de Alencar Guimarães já celebra a adesão de todas as turmas à iniciativa, inclusive dos estudantes mais velhos. Segundo a diretora Lilian da Silva Rocha, a ação tem contribuído para melhorar a frequência média da escola. “Já percebi um impacto bem positivo e ficamos bastante animados. Estamos vendo esse movimento do 6º ano à 3ª série. No turno da manhã, por exemplo, a turma com o maior índice de figurinhas até o momento é a 3ª série B (do Ensino Médio)”.

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Além de completar o álbum, os estudantes da instituição contam com uma motivação extra para manter a assiduidade nas aulas. Ao final do ano, a turma que apresentar o maior número de figurinhas coladas vai ganhar um piquenique no Parque Barigui, com acompanhamento da equipe pedagógica. Além disso, a direção escolar fará o sorteio de um relógio inteligente entre os alunos da turma campeã.

A diretora diz que a ação criou uma cultura de engajamento coletivo em que os próprios estudantes estimulam a frequência dos colegas. Além do aluno monitor, que auxilia os professores na organização das atividades e faz o diálogo com a equipe diretiva, cada turma conta com estudantes representantes de frequência, responsáveis por incentivar a presença dos colegas.

“Os alunos já estão entrando em contato com os colegas, nos grupos deles, e um avisa o outro. ‘hoje vou faltar porque não estou bem, porque vou ao dentista, mas vou ter atestado’. Os próprios colegas cobram deles essa postura e essa responsabilidade com a turma”, acrescentou.

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AÇÃO NO NOROESTE

Outros exemplos vêm do Interior do Paraná. Uma ação semelhante foi criada no distrito Jardim Paredão, em Altônia, no Noroeste do Estado, onde a direção da Escola Estadual do Campo Anália Franco confeccionou álbuns de figurinhas individuais para todos os cerca de 30 estudantes da instituição, que oferta turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A ideia do Álbum do Presenciômetro surgiu durante participação da diretora da escola, Cleide Evangelista, no Programa de Desenvolvimento de Liderança (PDL) 2.0, iniciativa de formação continuada promovida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). “No quadro Você é o Mestre, do PDL 2.0, uma diretora apresentou um selo de frequência usado na escola onde é gestora. Chamei a pedagoga e a secretária da escola para vermos a ideia, e juntas pensamos em fazer um álbum de figurinhas, já que estamos em clima de Copa do Mundo”, contou.

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A distribuição de figurinhas pela gestão escolar depende da frequência semanal dos estudantes. Quando obtém frequência acima de 95% nas aulas da semana, o aluno recebe uma figurinha verde para colar no álbum. A assiduidade de 90% a 94,99% é premiada com uma figurinha amarela, enquanto estudantes com menos de 90% de comparecimento na semana recebem uma estampa vermelha.

Lançada no final de maio, a ação já tem ajudado a impactar positivamente a frequência dos estudantes. “A frequência melhorou. Mesmo em dias de chuva, os alunos que moram no distrito vêm à escola, preocupados em ficar no vermelho. É uma ação muito importante, pois incentiva os alunos a frequentarem as aulas, e o esperado é que também beneficie o aprendizado e o clima escolar”, acrescentou a diretora.

A aquisição e a impressão dos álbuns foram feitas com recursos próprios da escola, por meio do Fundo Rotativo, e a arte do material ficou por conta da secretária escolar, Daniele Vagmacker. Ao final do ano, a direção pretende premiar os estudantes mais assíduos com um brinde a ser definido.

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Para o estudante Rodrigo Bertrani, de 14 anos, as figurinhas funcionam como impulso extra para não perder as aulas. “Me sinto mais motivado, até porque isso mostra que a pessoa tem determinação para aprender, e o álbum será como um troféu. Percebi que meu colegas também estão melhorando e, junto comigo, todos estão motivados, até porque talvez a escola dê algum prêmio para quem tiver todas as figurinhas verdes”, contou o aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, cujo álbum já tem três estampas verdes.

O sucesso foi tanto que a ação deve extrapolar a época de Copa do Mundo e seguir até o final do semestre letivo, com previsão de continuidade para os próximos anos. Segundo a direção escolar, a iniciativa também pode ser expandida para escolas e centros urbanos maiores.