Escolas de Sarandi são invadidas e vândalos depredam salas de aula

Duas instituições da rede municipal de ensino de Sarandi, no Noroeste do Paraná, foram invadidas e vandalizadas durante o fim de semana. Salas de aula foram depredadas e fios do sistema elétrico foram furtados. As aulas precisaram ser suspensas.

De acordo com informações, os vândalos invadiram a Escola Municipal Paulo Freire na madrugada do sábado (15). Localizada no Conjunto Floresta, a escola teve portas, janelas, móveis e materiais pedagógicos destruídos.

Na madrugada desta segunda-feira (17), o painel de energia do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Menino Jesus, localizado no Jardim Nova Paulista, foi vandalizado e os fios furtados deixaram o CMEI sem energia. Do local, utensílios de cozinha também foram levados.

As aulas foram suspensas e retornam apenas na quarta-feira (19/7). Em nota, a Prefeitura Municipal informou que "está em processo de licitação a instalação de sistema de monitoramento e contratação de vigias para a rede de ensino do município".

