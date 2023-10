Escola Fazendária do Paraná fará evento sobre games de educação fiscal

A Escola Fazendária do Paraná (Efaz) promoverá um encontro, voltado para os segmentos de tecnologia e educação, que busca reunir representantes de empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos e de associações do setor, além de especialistas em estratégias digitais. O principal propósito da reunião será identificar parceiros estratégicos e impulsionar o desenvolvimento de uma plataforma educacional gamificada direcionada à área da educação fiscal. O evento ocorrerá de forma online, por meio da plataforma Microsoft Teams, em 1º de novembro, às 10h00.

A estratégia de gamificação faz parte do Profisco II, o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado, em execução há três anos. A gamificação é um conceito que tem ganhado destaque nos mais diversos segmentos, inclusive na educação. Trata-se da aplicação de elementos característicos de jogos, como competição, desafios, recompensas e narrativas envolventes, em contextos não lúdicos, como a sala de aula.

Quando aplicada à educação, a gamificação pode tornar o processo de aprendizado mais atrativo e motivador, assim promover o engajamento entre alunos. Os possíveis benefícios incluem o aumento na retenção de conhecimento e o estímulo ao pensamento crítico.

Mário Brito, diretor da Efaz, enfatiza a relevância do encontro e, especificamente, da aplicação do conceito de jogos à educação fiscal. “A gamificação é uma ferramenta com grande potencial para tornar a educação fiscal mais atraente e acessível. Queremos encontrar parceiros que compartilhem nossa visão de inovação na conscientização fiscal e que possam contribuir para o desenvolvimento de uma plataforma educacional gamificada, a fim de promover a educação fiscal no Estado".

Ele enfatiza que a educação fiscal desempenha um papel importante na formação dos cidadãos, para conscientizá-los sobre a importância de entender como os impostos funcionam e como eles contribuem para o funcionamento do Estado. “A educação fiscal promove a transparência e fornece aos indivíduos o conhecimento necessário para compreender o destino dos recursos públicos. Também incentiva uma maior participação cívica e o cumprimento de obrigações fiscais”, explica.

Como participar:

Desenvolvedoras de software, de games e demais empresas de tecnologia interessadas em participar do evento podem se inscrever aqui. A expectativa é atrair participantes de diversas partes do Brasil.

“O encontro representa uma oportunidade para unir forças entre setor público e privado, compartilhar conhecimento e experiências e contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem eficaz no que diz respeito à educação fiscal, alinhando-se com as crescentes demandas de um mundo cada vez mais digital e inovador”, diz Mário Brito.

Serviço:

“Gamificação aplicada à Educação Fiscal e Transparência: Diálogos para Inovação com o Mercado”

Data: 1º de novembro

Horário: 10h00

Local: Microsoft Teams (online)

Inscrições: https://www.even3.com.br/encontroedfiscal_2023/

