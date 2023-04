Escola do Norte do Paraná é esvaziada após denúncia de atentado

Da Redação

Equipes da PM foram para o local

Um colégio estadual situado em Cambé, Norte do Paraná, foi esvaziado nesta quarta-feira (5) após uma denúncia de atentado contra os alunos do estabelecimento. A instituição fica localizada no Jardim Santo Amaro.

De acordo com as informações do site Ric Mais, os pais dos estudantes foram desesperados ao local para buscar seus filhos.

A equipe de reportagem conversou com um deles, que alegou estar preocupado com a segurança das crianças. “A gente acha que o filho está tranquilo dentro da escola e quando eu ouvi, sai correndo para ver meu filho. Como que posso trabalhar tranquilo se alguém pode entrar na escola e matar as crianças”, afirmou.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram até o colégio e revistaram o suposto autor do ataque. Nada foi encontrado com o suspeito.

Com informações do Ric Mais.

