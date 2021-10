Da Redação

Escola de Ponta Grossa abre investigação para apurar assédio

As autoridades públicas de Ponta Grossa tomaram conhecimento nesta quarta (20), sobre denúncias de assédio sexual feitas por uma aluna do Colégio Cívico-Militar Frei Doroteu de Pádua. A aluna denunciou um professor do colégio e a partir desta semana, investigações serão iniciadas. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) deverá instaurar um inquérito para apurar essas e outras acusações contra o docente.

O caso também já está sendo analisado pela Secretaria do Estado de Educação. Em nota enviada nesta manhã ao grupo aRede , o Governo do Estado afirma que todas as medidas estão sendo tomadas, sinalizando com um possível afastamento do professor antes mesmo da conclusão da sindicância.

" diretor do Colégio Cívico-Militar Frei Doroteu de Pádua, ao ser informado sobre a conduta do professor, realizou um registro em ata, comunicou os pais das alunas que haviam feito queixas e teve uma reunião com o professor.

Neste momento, o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa analisa a ata e os relatórios sobre as queixas. Será aberta uma sindicância e um processo administrativo disciplinar.

O professor pode ser afastado antes mesmo da conclusão da sindicância.

Agora, haverá a publicação de uma resolução que designa os servidores que farão parte da comissão que fará a apuração dentro da sindicância. Essa comissão tem até três dias para deliberar e pode decidir pelo afastamento imediato do professor.

Após, a sindicância tem até 30 dias para ser concluída, com a possibilidade de demissão do professor."

As informações são do Site A Rede