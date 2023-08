Erro no resultado do vestibular UTFPR exclui 15 candidatos aprovados

As informações foram repassadas pela UTFPR por meio de nota oficial.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um erro no resultado do vestibular 2023/2 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) excluiu 15 candidatos da primeira lista de aprovados divulgada pela instituição, em 18 de julho. Nesta quarta-feira (2), a instituição informou que o equívoco ocorreu na classificação de candidatos cotistas.

continua após publicidade

Segundo a UTFPR, no total, 26 candidatos foram inseridos erroneamente no sistema de inscrições como cotistas, quando o correto seria ampla concorrência.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Destes, 11 alcançaram a pontuação necessária para aprovação e 15 não atingiram as respectivas notas de corte para ampla concorrência, sendo reclassificados na lista de espera dos cursos, ou seja, perderam as vagas inicialmente anunciadas.

Foto por Da Redação

A universidade não informou quais cursos e nem quais campi tiveram o problema. Os candidatos afetados foram avisados individualmente por e-mail no dia 21 de julho, segundo a universidade.

Siga o TNOnline no Google News