Erro em exame deixa jovem grávida por 48h no PR; entenda a confusão

Uma jovem curitibana teve sua vida virada de ponta cabeça por cerca de 48 horas, depois de ter recebido um teste de gravidez com resultado positivo. Aos 20 anos, Eduarda Pompeu fez o exame para colocar um dispositivo intrauterino (DIU), mas um erro cometido pelo laboratório fez com que ela ficasse grávida.

Na última quarta-feira (12), a paranaense compartilhou os momentos de desespero em seu perfil do Twitter. Na quinta (13), a história já tinha sido lida por mais de 3,9 milhões de usuários e compartilhada 4,8 mil vezes. Eduarda não esperava a repercussão e disse que fez a publicação para desabafar com os amigos e contar sobre as horas mais doidas da vida dela.

A jovem contou que um dia antes de colocar o DIU, resolveu ler o exame de gravidez realizado em um laboratório da cidade. Os resultados apontavam que Eduarda estava grávida de quatro semanas! A jovem, que afirma usar métodos anticoncepcionais, ficou desesperada.

"Fiquei desesperada, passei muito mal, eu chorei, vomitei, entrei em desespero, tive crise de pânico, chorei bastante, fiquei muito nervosa. Eu repensei a minha vida inteira. Pensei em tudo. Eu e minha amiga já tínhamos escolhido o nome do bebê. Eu fiquei realmente muito nervosa, foram muitas emoções", relembrou.

Na publicação, Eduarda ainda relatou que contou o resultado do teste para a mãe, que é enfermeira, que sugeriu que as duas fossem até uma clínica, para que uma profissional fizesse a leitura do resultado. A enfermeira que as atendeu confirmou que a curitibana seria a mais nova mamãe do Estado.

Com a confirmação da gravidez, a jovem ficou tão nervosa que chegou a ir em um psiquiatra e tomar remédios calmantes indicados pelo profissional.

A desconfiança chegou...

Apesar de Eduarda ter começado a aceitar que estava grávida, a médica ginecologista que a atende desconfiou do resultado. A jovem relata que os ultrassons feitos pela profissional não indicavam qualquer sinal de gravidez. Com isso, a médica pediu que a jovem fizesse mais um exame do tipo beta HCG.

Por precaução, a paranaense fez mais dois testes e ambos deram negativo. Ao receber a notícia, Eduarda contou que ficou extremamente aliviada.

Erro no exame

Com os resultados negativos em mãos, a jovem confrontou o laboratório responsável pelo primeiro exame. De acordo com ela, inicialmente o local sugeriu que o exame dela foi acidentalmente trocado.

Ela relata que, depois de um tempo, o laboratório a procurou e confirmou que não houve troca, mas sim um erro na elaboração do resultado do exame. A instituição informou que está verificando o caso e tratando o assunto diretamente com Eduarda.

Aprendizado

Depois de todo choro e desespero, a jovem disse que a situação serviu de aprendizado. "Minha mãe falou: 'Agora é aviso de Deus, toma cuidado, faça as coisas que você queria fazer e achou que não poderia mais'", diz.





*Com informações do g1.

