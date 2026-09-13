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Erosão na BR-476 bloqueia divisa com SP e corta acesso a município do Paraná

Rodovia sofreu interdição total no quilômetro 6 e não há previsão de liberação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Erosão na BR-476 bloqueia divisa com SP e corta acesso a município do Paraná
Autor BR-476 encontra-se bloqueada após erosão - Foto: PRF/Divulgação

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) neste domingo (13) causaram uma erosão que destruiu parte do asfalto da BR-476, no quilômetro 6, e deixou o município de Adrianópolis praticamente isolado. O trecho está totalmente interditado e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para a liberação da pista. A gravidade da situação também foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

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Com a rodovia cortada, diversos bairros estão sem acesso ao centro da cidade e a ponte localizada na divisa entre o Paraná e São Paulo precisou ser bloqueada. Além dos problemas de mobilidade urbana e rodoviária, Adrianópolis enfrenta o desabastecimento de energia elétrica. As tempestades provocaram quedas de árvores e derrubaram pelo menos seis postes, deixando a população no escuro.

Os estragos causados pelo tempo se estendem ao município vizinho de Tunas do Paraná, também localizado na RMC, onde a mesma rodovia apresenta avarias. O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, relatou dois problemas pontuais na via: a queda de um poste de energia elétrica no quilômetro 58 e uma queda de barreira no quilômetro 55, próxima à região dos radares. Para tentar minimizar os impactos no tráfego, a prefeitura local informou que o trânsito flui por meio de desvios na região.

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